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Мостовой высказался о тренерской квалификации Абаскаля

31 октября 2023, 10:51
37

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что Гильермо Абаскаль никогда не сделает «Спартак» чемпионом.

«Абаскаль сказал, что работает по 12 часов в день? Офигеть! За такие деньги он и должен это делать. Мне понравились слова Лички, который сказал: «Ребят, что вы жалуетесь? Люди живут на 30 000 рублей с долгами и кредитами». А тут Абаскаль, который мяч никогда не видел и не знает, как его остановить, будет рассказывать нам что-то. Еще оценил слова Ловчева – он сказал, что у нас хорошая страна – людей учим в футбол играть. Грамотно сказал.

Канчельскис заявил, что Абаскаль никогда не сделает «Спартак» чемпионом? Конечно, согласен с Андрюхой. Это все равно что я сейчас скажу: «Абаскаль когда-нибудь забьет мяч». Конечно, нет! Он не знает, как это сделать. На самом деле, это беда, что такие люди, как Канчельскис, не нужны, а Абаскаль везде пролезает. Дни Гильермо в «Спартаке» не сочтены, сейчас плотная таблица, все близки к друг другу.

Мой совет всем – не смотрите на Абаскаля! Следите за Анчелотти, Гвардиолой – за людьми, которые всю жизнь в футбол играли. А Абаскаль – что он, кто он такой?

Как бы я описал Гильермо одним словом? Надо в Испании такие вопросы задавать. Интересно, ответит кто-то?» – сказал Мостовой.

  • Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года.
  • В прошлом сезоне под его руководством красно-белые завоевали бронзовые медали.
  • Сейчас команда занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (37)
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ssspartak
1698739263
Я не хочу защищать Абаскаля, просто покажите это Мостовому: Известные тренеры, не игравшие в футбол на профессиональном уровне Арриго Сакки Лео Бенхаккер Карлос Альберто Паррейра Валерий Непомнящий Альберто Дзаккерони Авраам Грант Грегорио Мансано Карлуш Кейруш Гаджи Гаджиев Хорхе Сампаоли Рафаэль Бенитес Андре Виллаш-Боаш Леонид Слуцкий Маурицио Сарри Жозе Моуринью
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k611
1698740278
У Мостового тренерская квалификация есть?
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Avitaminoz
1698742162
Весь мир обсуждает ЗМ а Мостовой всё никак не успокоится. Но с другой стороны, он уже эксперт по тренерам РПЛ наверное. Про футбол кроме Абаскаля он не знает ничего.
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Январь 59
1698743471
Помнится в восьмидесятыхв СССР была команда в которой не было ни одного игрока из сборной СССР-Днепр - Днепропетровск. Она и сейчас есть но в те годы её (Команду Днепр) тренировал Владимир Емец, который никогда не играл в футбол, он был партийный функционер, тем не менее Днепр стал чемпионом СССР, даже после того , как Лобановский забрал из команды Литовченко и Протасова( пообещав им место в сборной) команда не сдала своих позиций и взяла кубок СССР. Кроме того Жозе Моуриньо тоже никогда не играл в Футбол.
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Цугундeр
1698743769
Как странно ,что Мост когда-то остался без Золотого мяча.. Только Он играл в футбол.Остальные созерцали.
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JTherry
1698744847
ну а сам-то Мостовой на сегодняшний день, что из себя представляет вместе со всякими канчельскисами и другими "вытеранами", умеющими лишь грязно болтать под дудку и наводящим вопросам по заказу проплаченных грязьпрёмом Алёшкиных СМИ..?) абсолютнейшие нули без палочки, болтуны на срач-тв и тг-кАналах, сжираемые завистью к более успешным тренерам - вот вы кто..!
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BRO_football
1698745397
И в таком случае непонятно чем думало руководство Спартака, нанимая Абаскаля на работу?
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sochi-2013
1698746618
Ну он тупой, но неужели, в "бомбардире" не нашлось ни одного адекватного, чтобы не печатать эту чушь? Главный тренер должен быть тактиком и стратегом, а учить, как голы забивать, есть кому. Мостовой, с его статистикой, явно не из их числа!
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САДЫЧОК
1698748042
Мостовой ты проплаченный хорёк! На Матч Тв платят огромные деньги сопоставимые с контрактом футболистов.и если Аршавину разрешают всё что он думает говорить-то тебя обязывают- потому что ты продажный.Все помнят как ты 2 дважды предал письмом 14 ти сначала тренера и болельщиков а потом и зачинщиков.
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sochi-2013
1698753147
Политика бомбардира. Взяли интервью о Спартаке у неадеквата, который набросал говна на вентилятор, и хоп ...... под 50 комментов.
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