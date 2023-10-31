Мостовой высказался о тренерской квалификации Абаскаля

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что Гильермо Абаскаль никогда не сделает «Спартак» чемпионом.

«Абаскаль сказал, что работает по 12 часов в день? Офигеть! За такие деньги он и должен это делать. Мне понравились слова Лички, который сказал: «Ребят, что вы жалуетесь? Люди живут на 30 000 рублей с долгами и кредитами». А тут Абаскаль, который мяч никогда не видел и не знает, как его остановить, будет рассказывать нам что-то. Еще оценил слова Ловчева – он сказал, что у нас хорошая страна – людей учим в футбол играть. Грамотно сказал.

Канчельскис заявил, что Абаскаль никогда не сделает «Спартак» чемпионом? Конечно, согласен с Андрюхой. Это все равно что я сейчас скажу: «Абаскаль когда-нибудь забьет мяч». Конечно, нет! Он не знает, как это сделать. На самом деле, это беда, что такие люди, как Канчельскис, не нужны, а Абаскаль везде пролезает. Дни Гильермо в «Спартаке» не сочтены, сейчас плотная таблица, все близки к друг другу.

Мой совет всем – не смотрите на Абаскаля! Следите за Анчелотти, Гвардиолой – за людьми, которые всю жизнь в футбол играли. А Абаскаль – что он, кто он такой?

Как бы я описал Гильермо одним словом? Надо в Испании такие вопросы задавать. Интересно, ответит кто-то?» – сказал Мостовой.