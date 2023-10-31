Месси ответил, сколько еще будет играть в футбол

Форвард «Интера Майами» Лионель Месси рассказал о своих планах на будущее. Аргентинец признался, что не собирается в ближайшее время заканчивать футбольную карьеру.

«Хочу играть в футбол еще очень долго. Но я не знаю, как буду чувствовать себя физически. Не могу назвать точную дату.

Все меняется стремительно. Надеюсь, что это продлится очень долго, ведь я люблю то, что делаю», – сказал Месси.