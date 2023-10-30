Личка объяснил, почему Холанд больше заслуживает «Золотой мяч», чем Месси

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что Эрлинг Холанд должен выиграть «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23.

«За один сезон его команда выиграла и Лигу чемпионов, и очень сильный чемпионат Англии, и Кубок Англии. Это уникальный результат.

И Холанд – ключевой игрок своей команды, забил невероятное количество мячей, приносит очень много пользы на поле. 100% он заслуживает «Золотой мяч», – сказал Личка.