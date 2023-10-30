Экс-арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Факел» – «Спартак»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил работу арбитров в игре 13-го тура чемпионата между «Факелом» и «Спартаком».

Воронежцы победили со счетом 2:0.

Матч обслуживал Владислав Безбородов.

«Хорошая работа Безбородова. Ключевое и, главное, правильное решение – назначение 11-метрового удара в ворота «Спартака» и показ жeлтой карточки Бабичу за удар ногой по голове сопернику.

Все сразу вспомнили, что Маркова, который и заработал пенальти, не должно было быть на этом матче. По сути, не должно, а по факту – должно. Его же не удалили неделю назад», – сказал Федотов.