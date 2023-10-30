Тренер ЦСКА Федотов назвал игрока, который получит «Золотой мяч»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов определил однозначного фаворита в борьбе за «Золотой мяч»-2023.

«Я за Месси, думаю, что он должен получить приз. После чемпионата мира вопросов быть не должно.

Лео – уникальный человек. Помимо таланта, у него потрясающие требования к себе, ведь нужно учитывать и возраст.

И важно отметить, насколько сильнее с ним становится именно команда. А не просто, сколько забил тот или иной футболист. В футболе это всегда ключевое», – сказал Федотов.