Тренер ЦСКА Федотов назвал игрока, который получит «Золотой мяч»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов определил однозначного фаворита в борьбе за «Золотой мяч»-2023.
«Я за Месси, думаю, что он должен получить приз. После чемпионата мира вопросов быть не должно.
Лео – уникальный человек. Помимо таланта, у него потрясающие требования к себе, ведь нужно учитывать и возраст.
И важно отметить, насколько сильнее с ним становится именно команда. А не просто, сколько забил тот или иной футболист. В футболе это всегда ключевое», – сказал Федотов.
- Нового обладателя «Золотого мяча» назовут сегодня вечером.
- 36-летний Месси в декабре стал чемпионом мира впервые в карьере.
- Другой претендент на награду – форвард Эрлинг Холанд – выиграл требл на клубном уровне в составе «Манчестер Сити».
Источник: «Чемпионат»