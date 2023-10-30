«Милан» намерен продлить контракт с 37-летним Жиру

Итальянский «Милан» планирует продлить контракт с французским нападающим Оливье Жиру до 2025 года
Как сообщил журналист Николо Скира, у 37-летнего нападающего есть несколько предложений от клубов из Саудовской Аравии, также игроком интересуются команды МЛС.
- Жиру выступает за «Милан» с лета 2021 года.
- Его действующее соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024.
- В текущем сезоне он сыграл 12 матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.
Источник: Страница Николо Скиры в соцсети X