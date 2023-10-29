Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали

    Канчельскис выделил самое стабильное явление РПЛ

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию в «Спартаке».

    • Накануне «Спартак» проиграл «Факелу» (0:2) в 13-м туре РПЛ.
    • Команда идет в таблице 4-й.
    • Впереди матчи с «Краснодаром» и «Локомотивом».

    «Не сомневался в том, что у «Спартака» опять возникнут проблемы с командой, которая глубоко обороняется. Игры в атаке у красно-белых нет весь сезон. Говорите, что поле было плохое? Может быть, но тут уже плохому танцору, как говорится.

    Дело не в поле, а в том, что клуб всегда трясет, нет уверенности что ли. Это ведь повторяется из года в год. Лихорадка «Спартака» – самое стабильное, что есть в РПЛ», – сказал Канчельскис.

    Новости по теме
    РПЛ. «Пари НН» победил «Сочи» (1:0) и догнал «Спартак», сочинцы не забили 2 пенальти 24
    Нигматуллин назвал проблему «Спартака» 2
    МакSим назвала два клуба РПЛ, чьи фанаты начали петь «Знаешь ли ты» до «Спартака» 6
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+