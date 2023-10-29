Канчельскис выделил самое стабильное явление РПЛ

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию в «Спартаке».

Накануне «Спартак» проиграл «Факелу» (0:2) в 13-м туре РПЛ.

Команда идет в таблице 4-й.

Впереди матчи с «Краснодаром» и «Локомотивом».

«Не сомневался в том, что у «Спартака» опять возникнут проблемы с командой, которая глубоко обороняется. Игры в атаке у красно-белых нет весь сезон. Говорите, что поле было плохое? Может быть, но тут уже плохому танцору, как говорится.

Дело не в поле, а в том, что клуб всегда трясет, нет уверенности что ли. Это ведь повторяется из года в год. Лихорадка «Спартака» – самое стабильное, что есть в РПЛ», – сказал Канчельскис.