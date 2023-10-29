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    • МакSим назвала два клуба РПЛ, чьи фанаты начали петь «Знаешь ли ты» до «Спартака»

    МакSим назвала два клуба РПЛ, чьи фанаты начали петь «Знаешь ли ты» до «Спартака»

    Певицу МакSим спросили, как она воспринимает популярность среди болельщиков «Спартака».

    • Песня «Знаешь ли ты» – неофициальный гимн фанатов «Спартака».
    • Артистка исполнила песню в «Лужниках» после победного финала Кубка России в прошлом году.
    • «Спартак» накануне проиграл «Факелу» в 13-м туре РПЛ (0:2).

    «Моей заслуги здесь нет. Это просто однажды здоровые огромные мужчины на стадионе поняли, что им нужна боевая подруга. Со мной они не согласовывали. Это глас народа.

    Первыми петь «Знаешь ли ты» начали фанаты не «Спартака», а «Рубина» и ЦСКА», – сказала МакSим.

    Любимая спартаковская певица МакSим отменила ближайшие концерты по состоянию здоровья

    Любимая певица фанатов «Спартака» МакSим сорвала концерт в Сочи: бросила микрофон и ушла со сцены

    Источник: ютуб-канал Надежды Стрелец

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    Сегодня, 14:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +344

      Цугундeр 34 минуты назад

      Вон оно чё, Сергеевна.,вон оно чё..?)

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      Рейтинг: +4891

      ПалкоВводецъ (returned) 46 минут назад

      Кроме фанатеющих хряков кто нибудь знает эту песню, да и саму певичку? Гыгыгы

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