МакSим назвала два клуба РПЛ, чьи фанаты начали петь «Знаешь ли ты» до «Спартака»

Певицу МакSим спросили, как она воспринимает популярность среди болельщиков «Спартака».

Песня «Знаешь ли ты» – неофициальный гимн фанатов «Спартака».

Артистка исполнила песню в «Лужниках» после победного финала Кубка России в прошлом году.

«Спартак» накануне проиграл «Факелу» в 13-м туре РПЛ (0:2).

«Моей заслуги здесь нет. Это просто однажды здоровые огромные мужчины на стадионе поняли, что им нужна боевая подруга. Со мной они не согласовывали. Это глас народа.

Первыми петь «Знаешь ли ты» начали фанаты не «Спартака», а «Рубина» и ЦСКА», – сказала МакSим.

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