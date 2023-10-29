Канчельскис назвал место, которое «Спартак» будет занимать ближайшие годы

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал поражение «Спартака» от «Факела». Московская команда проиграла со счетом 0:2 и занимает четвертое место в РПЛ.

«Кого еще удивляет такой результат? Я совершенно не удивлен, что команда опять упустила игру, которую должна была забирать. Опять будет куча отговорок, что что-то им помешало.

Но нужно отметить, что все кричат о нестабильности Абаскаля и команды, но 4-5-е места – их стабильное место, которое они будут занимать каждый год, пока не поменяют свое отношение к игре. Хватит их воспринимать как чемпионов, они вообще не способны на это», – сказал Канчельскис.