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    • «Проверка на чемпионские амбиции»: Аршавин – о матче ЦСКА – «Краснодар»

    «Проверка на чемпионские амбиции»: Аршавин – о матче ЦСКА – «Краснодар»

    Андрей Аршавин высказался о предстоящей игре 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром».

    «У ЦСКА большие потери в обороне. Но мне кажется, что сейчас тот шанс, когда можно прервать удачную серию «Краснодара». Потому что ЦСКА – духовитая команда. Несмотря на проблемы, выжимает достаточно из состава.

    Для «Краснодара» этот матч – проверка на чемпионские амбиции. Если они обыграют ЦСКА, то заявит о себе.

    «Краснодару» важно сохранить гандикап (в 5 очков) перед матчем с «Зенитом». Если «Зенит» его съест, то морально могут «быки» посыпаться», – считает Аршавин.

    • ЦСКА примет «Краснодар» в воскресенье в 19:30 мск.
    • Команды занимают 7-е и 1-е места в таблице РПЛ соответственно.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2052

      morgan59 36 минут назад

      Не будем гадать на кофейной гуще. Подождем до воскресенья и всё увидим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4776

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Быки взяли высокую планку! Хватит ли силёнок на длинную дистанцию? Гыгыгы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +69105

      portero 2 часа назад

      Сейчас каждая игра для бычков решающая....

      1
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