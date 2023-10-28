«Проверка на чемпионские амбиции»: Аршавин – о матче ЦСКА – «Краснодар»

Андрей Аршавин высказался о предстоящей игре 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром».

«У ЦСКА большие потери в обороне. Но мне кажется, что сейчас тот шанс, когда можно прервать удачную серию «Краснодара». Потому что ЦСКА – духовитая команда. Несмотря на проблемы, выжимает достаточно из состава.

Для «Краснодара» этот матч – проверка на чемпионские амбиции. Если они обыграют ЦСКА, то заявит о себе.

«Краснодару» важно сохранить гандикап (в 5 очков) перед матчем с «Зенитом». Если «Зенит» его съест, то морально могут «быки» посыпаться», – считает Аршавин.