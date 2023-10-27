Смолов ответил, кому вручил бы «Золотой мяч»-2023

Нападающий «Динамо» Федор Смолов выделил своего претендента на «Золотой мяч» в этом году.

«Отдал бы «Золотой мяч» Лео Месси. Не столько за этот сезон, а в целом за его заслуги. Можно красиво увенчать его историю такой наградой», – сказал Смолов.