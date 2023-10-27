Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали

    Смолов ответил, кому вручил бы «Золотой мяч»-2023

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов выделил своего претендента на «Золотой мяч» в этом году.

    «Отдал бы «Золотой мяч» Лео Месси. Не столько за этот сезон, а в целом за его заслуги. Можно красиво увенчать его историю такой наградой», – сказал Смолов.

    • Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 30 октября. Месси – семикратный обладатель престижной награды.
    • Вместе со сборной Аргентины Месси победил на чемпионате мира‑2022 в Катаре.
    • По информации инсайдера Фабрицио Романо, обладателем «Золотого мяча»-2023 станет Месси.

    Новости по теме
    Оуэн ответил, кто должен получить «Золотой мяч»-2023
    Экс-тренер «ПСЖ» Гальтье назвал лучшего игрока в мире – это не Месси 4
    Роналдо назвал главного претендента на «Золотой мяч» 4
    Источник: «Евро-футбол.ру»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2023 19:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +566

      Romeo 123 6 часов назад

      А потом можно и на пенсии отдать зм гному , Федя был не умный такой и остался

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25266

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Видно Смолов не только исколотый, но ещё и уколотый.

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+