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    • Салах, Бекхэм, Роналду, Мбаппе, Ибрагимович в чисто символической сборной пранкеров по версии канала «Суперлига»

    Салах, Бекхэм, Роналду, Мбаппе, Ибрагимович в чисто символической сборной пранкеров по версии канала «Суперлига»

    «Чисто символически» – новый формат на Youtube-канале «Суперлига».

    Амбассадор БК «Лига Ставок» Евгений Евневич составляет самые необычные футбольные команды в мире.

    В этом выпуске Евгений собрал футболистов, которые за пределами футбольного поля отличались хорошим чувством юмора или не прочь были кого-то пранкануть.Помимо Криштиану Роналду, Златана Ибрагимовича, Килиана Мбаппе, Дэвида Бекхэма и Мохаммеда Салаха в символическую сборную попали Томас Мюллер, Неймар, Гарет Бейл и Калвин Филлипс.

    Полный выпуск: https://www.youtube.com/watch?v=qucHC1qSkL0

    Токен: Kra2439oF

    Источник: Бомбардир

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    27.10.2023 12:08
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