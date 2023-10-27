Салах, Бекхэм, Роналду, Мбаппе, Ибрагимович в чисто символической сборной пранкеров по версии канала «Суперлига»

«Чисто символически» – новый формат на Youtube-канале «Суперлига».
Амбассадор БК «Лига Ставок» Евгений Евневич составляет самые необычные футбольные команды в мире.
В этом выпуске Евгений собрал футболистов, которые за пределами футбольного поля отличались хорошим чувством юмора или не прочь были кого-то пранкануть.Помимо Криштиану Роналду, Златана Ибрагимовича, Килиана Мбаппе, Дэвида Бекхэма и Мохаммеда Салаха в символическую сборную попали Томас Мюллер, Неймар, Гарет Бейл и Калвин Филлипс.
Полный выпуск: https://www.youtube.com/watch?v=qucHC1qSkL0
Токен: Kra2439oF
Источник: Бомбардир