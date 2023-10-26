В РФС определились, когда пройдет обсуждение перехода в Азию

Член исполкома РФС, генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что вопрос возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола будет обсуждаться на следующем исполкоме организации.
«Сегодня вопрос с УЕФА не обсуждался. Обсудим его на ближайшем исполкоме. Я считаю, мы в Европе, мы должны быть там», – сказал Айдамиров.
- В четверг в Москве прошло очередное заседание исполкома РФС.
- Ранее президент организации Александр Дюков заявил журналистам, что РФС должен до конца года принять решение о возможном переходе из УЕФА в АФК.
- Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
Источник: «РИА Новости»