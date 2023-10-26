В РФС определились, когда пройдет обсуждение перехода в Азию

Член исполкома РФС, генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что вопрос возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола будет обсуждаться на следующем исполкоме организации.

«Сегодня вопрос с УЕФА не обсуждался. Обсудим его на ближайшем исполкоме. Я считаю, мы в Европе, мы должны быть там», – сказал Айдамиров.