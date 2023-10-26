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    • В РФС определились, когда пройдет обсуждение перехода в Азию

    В РФС определились, когда пройдет обсуждение перехода в Азию

    Член исполкома РФС, генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что вопрос возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола будет обсуждаться на следующем исполкоме организации.

    «Сегодня вопрос с УЕФА не обсуждался. Обсудим его на ближайшем исполкоме. Я считаю, мы в Европе, мы должны быть там», – сказал Айдамиров.

    • В четверг в Москве прошло очередное заседание исполкома РФС.
    • Ранее президент организации Александр Дюков заявил журналистам, что РФС должен до конца года принять решение о возможном переходе из УЕФА в АФК.
    • Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

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    Источник: «РИА Новости»

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    26.10.2023 16:10
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