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    В «Арисе» ответили, готов ли Кокорин к матчу с «Бетисом»

    Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал состояние Александра Кокорина.

    • У форварда было недомогание.
    • Он пропустил матч чемпионата Кипра на выходных.
    • Сегодня «Арис» примет «Бетис» (19:45 мск) в 3-м туре Лиги Европы.

    «Да, Александр выздоровел и приступил к тренировкам. Пока набирает форму после травмы. Он ещe болел – был вирус.

    Поэтому он не попадeт в заявку на матч с «Бетисом», но сегодня Александр уже будет с командой в общей группе», – сказал Шпилевский.

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    Источник: «Чемпионат»

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    26.10.2023 08:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2296

      Suvorov71 26 октября, 13:18

      ОН ВСЕГДА ГОТОВ, ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ СТУЛЬЯ БЫЛИ РЯДОМ

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