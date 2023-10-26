В «Арисе» ответили, готов ли Кокорин к матчу с «Бетисом»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал состояние Александра Кокорина.
- У форварда было недомогание.
- Он пропустил матч чемпионата Кипра на выходных.
- Сегодня «Арис» примет «Бетис» (19:45 мск) в 3-м туре Лиги Европы.
«Да, Александр выздоровел и приступил к тренировкам. Пока набирает форму после травмы. Он ещe болел – был вирус.
Поэтому он не попадeт в заявку на матч с «Бетисом», но сегодня Александр уже будет с командой в общей группе», – сказал Шпилевский.
Источник: «Чемпионат»