В «Арисе» ответили, готов ли Кокорин к матчу с «Бетисом»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал состояние Александра Кокорина.

У форварда было недомогание.

Он пропустил матч чемпионата Кипра на выходных.

Сегодня «Арис» примет «Бетис» (19:45 мск) в 3-м туре Лиги Европы.

«Да, Александр выздоровел и приступил к тренировкам. Пока набирает форму после травмы. Он ещe болел – был вирус.

Поэтому он не попадeт в заявку на матч с «Бетисом», но сегодня Александр уже будет с командой в общей группе», – сказал Шпилевский.