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    • В «Пари НН» объяснили, почему не хотят проведения хоккейного матча на своем стадионе

    В «Пари НН» объяснили, почему не хотят проведения хоккейного матча на своем стадионе

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался против идеи провести на стадионе «Нижний Новгород» матч КХЛ с участием местного «Торпедо».

    «Не думаю, что это правильная идея.

    Самое ценное на стадионе – это поле. И зимой в наших широтах сохранить естественный газон – дело очень сложное. Очевидно, что лед убьет траву. Успеет ли она вырасти до первой домашней игры после зимней паузы к началу марта месяца – очевидно, нет.

    Такие эксперименты уже были в истории. Несколько лет после этого восстанавливали покрытие.

    В случае негодности газона футбольные матчи могут перенести на резервное поле. Для нашей команды резервное поле, сертифицированное РПЛ, находится в Самаре», – написал функционер.

    • Организовать матч КХЛ на «Нижнем Новгороде» хотят во время зимней паузы в РПЛ.
    • Она продлится с декабря по март.
    • «Торпедо» из Нижнего Новгорода занимает в Западной конференции КХЛ 4-е место из 11 команд.

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    Источник: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

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    25.10.2023 22:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +102890

      zigbert 26 октября, 10:05

      Как всегда у наших руководителей далеких от спорта нет нет да и возникают бредовые идеи.
      На футбольном поле могут даже вырыть бассейн для соревнований пловцов.

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