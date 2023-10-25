В «Пари НН» объяснили, почему не хотят проведения хоккейного матча на своем стадионе

Как всегда у наших руководителей далеких от спорта нет нет да и возникают бредовые идеи.
На футбольном поле могут даже вырыть бассейн для соревнований пловцов.
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался против идеи провести на стадионе «Нижний Новгород» матч КХЛ с участием местного «Торпедо».
«Не думаю, что это правильная идея.
Самое ценное на стадионе – это поле. И зимой в наших широтах сохранить естественный газон – дело очень сложное. Очевидно, что лед убьет траву. Успеет ли она вырасти до первой домашней игры после зимней паузы к началу марта месяца – очевидно, нет.
Такие эксперименты уже были в истории. Несколько лет после этого восстанавливали покрытие.
В случае негодности газона футбольные матчи могут перенести на резервное поле. Для нашей команды резервное поле, сертифицированное РПЛ, находится в Самаре», – написал функционер.
- Организовать матч КХЛ на «Нижнем Новгороде» хотят во время зимней паузы в РПЛ.
- Она продлится с декабря по март.
- «Торпедо» из Нижнего Новгорода занимает в Западной конференции КХЛ 4-е место из 11 команд.