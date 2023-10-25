Тренер «Наполи» оценил игру команды в матче с «Унионом»

У Наполи есть возможность выйти в плей-офф. Главным конкурентом у них будет Брага.
Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда победила «Унион» в гостях со счетом 1:0.
«Это был трудный матч. Знали, что придется сильно постараться, чтобы увезти отсюда три очка. «Наполи» привык брать очки в таких встречах.
Мы знали, что они проиграли последние матчи, но атакуют они быстро. Нам было важно не оставлять свободных зон для их нападающих и проявить терпение. Это была не лучшая наша игра, но мы воспользовались шансом, когда он у нас появился», – сказал Гарсия.
- Единственный гол в матче забил Джакомо Распадори с передачи Хвичи Кварацхелии.
- На счету «Наполи» шесть очков после трех матчей