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    • Канчельскис озвучил свою позицию по приглашению иностранных судей в РПЛ

    Канчельскис озвучил свою позицию по приглашению иностранных судей в РПЛ

    Андрей Канчельскис жестко высказался о привлечении арбитров из арабских стран к работе в российском футболе.

    • Уже подписано соглашение о сотрудничестве в области судейства между РФС и Федерацией футбола Саудовской Аравии.
    • Также матчи российской Премьер-лиги будут обслуживать арбитры из Катара и Белоруссии.

    «Возможно, в данный момент это актуально. Но важно понимать, из каких стран будут судьи. У нас сейчас безобразное судейство.

    Я не могу понять, что у нас делают на VAR – они там в карты играют или слепые? Зачем нужен VAR, если не могут увидеть детские ошибки? Судьи боятся судить. Может, зарубежные судьи что-то привнесут.

    Речь о судьях из Катара и Беларуси? Заканчивайте с этим! Вы ещe из Гондураса или Венесуэлы пригласите кого-нибудь. Если мы говорим об этом, то судьи должны быть из Англии, Германии, Италии – иначе в чeм вообще смысл?

    Это будет просто лишняя трата финансов. Даже экспериментировать не надо. Разве в Катаре есть футбол? Они подняли сейчас медийность только за счeт известных футболистов. При всeм уважении, но это не совсем футбольные страны.

    Когда в федерациях футбола сидят не футбольные люди, то принимаются не футбольные решения. Они там сидят и разгадывают кроссворды. Футбольных людей там – раз-два и обчeлся. О чeм можно разговаривать с не футбольными людьми?

    Если они будут принимать такие решения, то это позор. Пусть изучают историю, какие есть футбольные страны», – заявил Канчельскис.

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    Источник: «Чемпионат»

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    24.10.2023 21:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7059

      Давид59 25 октября, 07:21

      Всё верно, если не учитывать того, что к нам никто из Англии, Германии и Италии не поедет. Канчелькису надо выглянуть в окно и посмотреть а каком мире мы сегодня живём, в какое г***о нас руководство страны окунуло.

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      Рейтинг: +73

      TIMOTHY 24 октября, 21:47

      И не только кросворды разгадывают чинуши.,видимо и с судьями накат откат замаячил!)

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