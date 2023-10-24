Экс-советник Федуна выбрал худший трансфер «Спартака» за последние годы

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, назвал трансфер московского клуба, который он считает худшим за последние годы.
«Николсон – худший трансфер «Спартака» за последние годы. Правильно, что отдали его в аренду [«Клермону»].
Интересно будет посмотреть на то, что Шамар покажет и сделает для того, чтобы вернуться в Москву.
Он должен своей игрой доказать, что заслуживает играть в «Спартаке», – заявил Камоцци.
- Николсон был в «Спартаке» с 2022 года.
- Его статистика: 43 матча, 12 голов, 4 ассиста.
- «Клермон» арендовал форварда с опцией выкупа.
Источник: Sport24