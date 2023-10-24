Экс-советник Федуна выбрал худший трансфер «Спартака» за последние годы

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, назвал трансфер московского клуба, который он считает худшим за последние годы.

«Николсон – худший трансфер «Спартака» за последние годы. Правильно, что отдали его в аренду [«Клермону»].

Интересно будет посмотреть на то, что Шамар покажет и сделает для того, чтобы вернуться в Москву.

Он должен своей игрой доказать, что заслуживает играть в «Спартаке», – заявил Камоцци.