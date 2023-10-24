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    • Экс-советник Федуна выбрал худший трансфер «Спартака» за последние годы

    Экс-советник Федуна выбрал худший трансфер «Спартака» за последние годы

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, назвал трансфер московского клуба, который он считает худшим за последние годы.

    «Николсон – худший трансфер «Спартака» за последние годы. Правильно, что отдали его в аренду [«Клермону»].

    Интересно будет посмотреть на то, что Шамар покажет и сделает для того, чтобы вернуться в Москву.

    Он должен своей игрой доказать, что заслуживает играть в «Спартаке», – заявил Камоцци.

    • Николсон был в «Спартаке» с 2022 года.
    • Его статистика: 43 матча, 12 голов, 4 ассиста.
    • «Клермон» арендовал форварда с опцией выкупа.

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    Источник: Sport24

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    24.10.2023 21:23
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +1515

      k611 25 октября, 21:13

      Весьма спорно. Начал он неплохо, потом да, сдулся. С точки зрения КПД самый неудачный трансфер - это Роша (вот здесь действительно впустую потраченные деньги)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3561

      alefreddy 25 октября, 18:43

      а сейчас и такого нет если Промес травмирован то без атаки как повезет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +102890

      zigbert 25 октября, 09:45

      Конечно он не усилил игру Спартака в нападении. Игрок только для ротации.

      1
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 25 октября, 09:26

      Очень спорное суждение.
      Сейчас , когда в команде один форвард , возможно и пригодился бы , но тренер вообще шансов не давал.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4344

      шахта Заполярная 25 октября, 01:17

      На счет Николсона я не согласен полностью, не ужели тогда Урунов или Роша были лучше?

      8
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      ...
      Рейтинг: +67

      Самайн > шахта Заполярная 25 октября, 08:02

      Э, девка обоссаная, рот наполнить твой ещё разок? Заглот комнатный, рыло в анус опять уронишь

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4344

      шахта Заполярная > Самайн 25 октября, 13:03

      Модераторы. Меня забанили, я даже и не понял за что, а вот этого (Самайн) ни кто не банит. Посмотрите его комменты. Что так можно писать. Или он топит за зенит , ему можно. Он не угрожает и не разжигает?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67

      Самайн > шахта Заполярная 25 октября, 13:33

      Аххахаах, лицемеры кусок дерьма, меня ещё раньше тебя забанили, а она кукарекает, что не банят, фу, вафел комнатный, своими петушиними мозгами не понял, что за провокацию был забанен ты, а я за то, что тебя обоссал, жертва жидкая

      1
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      Рейтинг: +67

      Самайн > шахта Заполярная 25 октября, 13:34

      Не реви девка, я вчера из бана вышел, Зенит не причём, чуть что, Зенит прилетают, свинские прокладки

      0
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    • ...
      Рейтинг: +781

      timon2401 24 октября, 22:17

      А Гус Тил, Педро Роша прям выдающиеся трансферы)))

      5
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      Рейтинг: +2644

      Челнинец > timon2401 24 октября, 22:25

      Гус Тил хорош, просто не его команда была, а Роша да бездарь

      3
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      Рейтинг: +781

      timon2401 > Челнинец 24 октября, 22:27

      не в коем случае не говорю о конкретных способностях Гуса как игрока, но в данном случае речь о трансферах..и для Спартака он был крайне неудачным

      5
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      Рейтинг: +3561

      alefreddy > Челнинец 25 октября, 18:41

      согласен потом Тил в своем чемпионате прилично играл

      0
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      Рейтинг: +35912

      VVM1964 24 октября, 21:41

      Весьма спорный выбор ...

      6
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