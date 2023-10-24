Смородская рассказала, почему верит в Миранчука

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на то, что итальянская пресса высоко оценила игру полузащитника Алексея Миранчука за «Аталанту» в матче 9-го тура Серии А с «Дженоа» (2:0). Футболист вышел на замену в перерыве.

«Я рада, что Миранчук отыграл целый тайм за «Аталанту». Он достоин получать больше таких шансов. Алексей – очень талантливый игрок, но ему не везет. То травмы, то Гасперини в него не верит. Тяжело подняться, когда так все не складывается и не идет по плану. Но я верю в него, Миранчук – трудолюбивый, скромный и хороший», – сказала Смородская.