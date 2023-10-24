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    Смородская рассказала, почему верит в Миранчука

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на то, что итальянская пресса высоко оценила игру полузащитника Алексея Миранчука за «Аталанту» в матче 9-го тура Серии А с «Дженоа» (2:0). Футболист вышел на замену в перерыве.

    «Я рада, что Миранчук отыграл целый тайм за «Аталанту». Он достоин получать больше таких шансов. Алексей – очень талантливый игрок, но ему не везет. То травмы, то Гасперини в него не верит. Тяжело подняться, когда так все не складывается и не идет по плану. Но я верю в него, Миранчук – трудолюбивый, скромный и хороший», – сказала Смородская.

    • В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Аталанту» в четырех матчах, проведя на поле в общей сложности 100 минут, но не отметился результативными действиями.
    • Его контракт с «Аталантой» действует до лета 2025 года.

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    Источник: Metaratings.ru

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    24.10.2023 13:21
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