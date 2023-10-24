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    Постекоглу прокомментировал свой рекорд в АПЛ

    Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал тренерский рекорд в чемпионате Англии. Ранее ни одному наставнику не удавалось набрать 23 очка в своих первых девяти матчах в АПЛ.

    «Сейчас нет смысла подводить итоги, особенно после того, как мы провели второй тайм в матче с «Фулхэмом». Предстоит проделать много работы. Мы довольны тем, как выступаем на старте сезона, и за это нужно отдать должное всем причастным. Сейчас мы находимся там, где заслуживаем быть, но по-прежнему можем видеть множество напоминаний о том, что впереди еще многое требуется сделать», – сказал Постекоглу.

    • 23 октября «Тоттенхэм» на своем поле со счетом 2:0 обыграл «Фулхэм» – 2:0.
    • «Шпоры» в стартовых девяти турах одержали семь побед при двух ничьих и лидируют в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»

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    24.10.2023 09:10
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