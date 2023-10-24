Постекоглу прокомментировал свой рекорд в АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал тренерский рекорд в чемпионате Англии. Ранее ни одному наставнику не удавалось набрать 23 очка в своих первых девяти матчах в АПЛ.

«Сейчас нет смысла подводить итоги, особенно после того, как мы провели второй тайм в матче с «Фулхэмом». Предстоит проделать много работы. Мы довольны тем, как выступаем на старте сезона, и за это нужно отдать должное всем причастным. Сейчас мы находимся там, где заслуживаем быть, но по-прежнему можем видеть множество напоминаний о том, что впереди еще многое требуется сделать», – сказал Постекоглу.