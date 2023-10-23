Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» и «Фулхэм», 9 тур чемпионата Англии на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2023, в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы:

«Тоттенхэм»: Викарио, Ромеро, Порро, ван де Вен, Удоджи, Хейбьерг, Ришарлисон, Мэддисон, Кулушевски, Сарр, Сон Хын Мин.

Главный тренер: Ангелос Постекоглу

«Фулхэм»: Лено, Басси, Рим, Кастань, Робинсон, Перейра, Пальинья, Лукич, Рид, Виллиан, Винисиус.

Главный тренер: Марку Силва

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Фулхэм»: