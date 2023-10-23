Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» и «Фулхэм», 9 тур чемпионата Англии на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2023, в 22:00 по московскому времени.
Стартовые составы:
«Тоттенхэм»: Викарио, Ромеро, Порро, ван де Вен, Удоджи, Хейбьерг, Ришарлисон, Мэддисон, Кулушевски, Сарр, Сон Хын Мин.
Главный тренер: Ангелос Постекоглу
«Фулхэм»: Лено, Басси, Рим, Кастань, Робинсон, Перейра, Пальинья, Лукич, Рид, Виллиан, Винисиус.
Главный тренер: Марку Силва
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Фулхэм»:
- Прямой эфир встречи покажет megogo.net;
- Также игру можно посмотреть в «Лиге Ставок».
Источник: Бомбардир