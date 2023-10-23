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    • «Тоттенхэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2023

    «Тоттенхэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» и «Фулхэм», 9 тур чемпионата Англии на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2023, в 22:00 по московскому времени.

    Стартовые составы:

    «Тоттенхэм»: Викарио, Ромеро, Порро, ван де Вен, Удоджи, Хейбьерг, Ришарлисон, Мэддисон, Кулушевски, Сарр, Сон Хын Мин.

    Главный тренер: Ангелос Постекоглу

    «Фулхэм»: Лено, Басси, Рим, Кастань, Робинсон, Перейра, Пальинья, Лукич, Рид, Виллиан, Винисиус.

    Главный тренер: Марку Силва

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Фулхэм»:

    • Прямой эфир встречи покажет megogo.net;
    • Также игру можно посмотреть в «Лиге Ставок».

    Источник: Бомбардир

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    23.10.2023 21:01
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