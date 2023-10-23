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  • Победы «Спартака» и «Зенита», дубли Головина и Оздоева, Мухин порвал кресты и другие новости

Победы «Спартака» и «Зенита», дубли Головина и Оздоева, Мухин порвал кресты и другие новости

23 октября 2023, 10:00

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У Мухина диагностирован разрыв крестообразной связки

Головин сделал дубль за «Монако»

Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя

«Барса» вырвала победу над «Атлетиком» (1:0) благодаря голу 17-летнего форварда – он забил в дебютном матче через минуту после выхода на замену

Источник: «Бомбардир»
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