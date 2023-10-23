Победы «Спартака» и «Зенита», дубли Головина и Оздоева, Мухин порвал кресты и другие новости

Ивич покинул пресс-конференцию после упрека «Краснодара» в прагматичном футболе

«Аякс» опустился в зону вылета Эредивизие

Абаскаль отпустил усы

Под сводами «Газпром Арены» появились полотнища с трофеями «Зенита»

«Спартак» победил «Пари НН» благодаря голам Пруцева и Мартинса (2:0)

«Зенит» обыграл «Крылья» (3:1) и поднялся на 2-е место

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Головин сделал дубль за «Монако»

Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя

«Барса» вырвала победу над «Атлетиком» (1:0) благодаря голу 17-летнего форварда – он забил в дебютном матче через минуту после выхода на замену