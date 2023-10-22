РПЛ. «Зенит» победил «Крылья» (3:1) и поднялся на 2-е место

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в домашнем матче 12-го тура РПЛ – 3:1. Дубль в составе победителей сделал Вендел. Еще один гол забил Андрей Мостовой.

Петербуржцы набрали 23 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице, опередив «Крылья» (21 очко). Отставание от лидирующего «Краснодара» – пять очков.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 3:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Вендел, 53; 2:0 – Вендел, 81; 3:0 – Мостовой, 90+6; 3:1 – Ежов, 90+8.

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