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РПЛ. «Зенит» победил «Крылья» (3:1) и поднялся на 2-е место

22 октября 2023, 18:31
53

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в домашнем матче 12-го тура РПЛ – 3:1. Дубль в составе победителей сделал Вендел. Еще один гол забил Андрей Мостовой.

Петербуржцы набрали 23 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице, опередив «Крылья» (21 очко). Отставание от лидирующего «Краснодара» – пять очков.

Россия. РПЛ. 12-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 3:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Вендел, 53; 2:0 – Вендел, 81; 3:0 – Мостовой, 90+6; 3:1 – Ежов, 90+8.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит
Комментарии (53)
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arrivalgist
1697988922
Мое уважение к Крылышкам существенно упало... С судьей вообще нет слов, две красные даже без штрафного, и время добавил бы ещё минут 25(((
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Spirit_78
1697989043
Всех с заслуженной победой Зенита! И судьи не смогли помешать, как ни пытались.
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Alemann
1697989162
Я хренею с такого судейства. Рахмановичу на 41й должна быть прямая красная. Без вариантов. И это только один эпизод. Команду с победой!
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Беспонтий
1697989371
где то на классе ну а в основном пердячим паром но всё равно понизили самару
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O-kolesov
1697989715
Что то поросячее стадо затухло
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Эном айс
1697990500
Вендел подтвердил ,что он "наше всё" .(хотя и не похож)) Ну, и кто там списывал с судна Мостового и Ерохина? Что гол-что пас. Одна лишь радость. Но игра натужная, особенно в первой половине. Серёжа должен перекреститься.
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upiter535
1697990864
Смотрим турнирную таблицу,так красиво выстроились...!ЗА НАМИ МОСКВА!)))
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Ziklop
1697990914
Зенит с Победой! нервишки потрепали, только в дополнительное время успокоился.
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paracetamol
1697994672
Поставили юнцов на место, пусть играть еще поучатся. Судья - кандом!
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Давид59
1697997330
По-хорошему Крылья должны были игру вдевятером заканчивать. Ну чтож, судья интригу поддерживать решил. Да и ВАР, похоже спал.
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