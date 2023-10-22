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    РПЛ. «Зенит» победил «Крылья» (3:1) и поднялся на 2-е место

    «Зенит» обыграл «Крылья Советов» в домашнем матче 12-го тура РПЛ – 3:1. Дубль в составе победителей сделал Вендел. Еще один гол забил Андрей Мостовой.

    Петербуржцы набрали 23 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице, опередив «Крылья» (21 очко). Отставание от лидирующего «Краснодара» – пять очков.

    Россия. РПЛ. 12-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 3:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Вендел, 53; 2:0 – Вендел, 81; 3:0 – Мостовой, 90+6; 3:1 – Ежов, 90+8.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии44
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      Рейтинг: +69083

      portero 3 минуты назад

      Зенит сегодня Вендел вытащил! Его второй гол фартовый...

      1
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      Рейтинг: +5229

      Ziklop 18 минут назад

      Зенит с Победой!
      нервишки потрепали, только в дополнительное время успокоился.

      4
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      Рейтинг: +49

      upiter535 19 минут назад

      Смотрим турнирную таблицу,так красиво выстроились...!ЗА НАМИ МОСКВА!)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +1064

      O-kolesov > upiter535 13 минут назад

      Хорошее наблюдение.

      1
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      Рейтинг: +4342

      Kollljan 20 минут назад

      Зенит с победой! Зенит - чемпион!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1439

      Айболид 20 минут назад

      Не важно расслабился Зенит или нет после гола Моста , но Крылья всё равно молорики - играют до финального свистка , не взирая на счёт .
      Зенитовцев с великолепной победой ! Виватъ !!!

      3
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      Рейтинг: +5930

      Эном айс 25 минут назад

      Вендел подтвердил ,что он "наше всё" .(хотя и не похож))
      Ну, и кто там списывал с судна Мостового и Ерохина? Что гол-что пас. Одна лишь радость.
      Но игра натужная, особенно в первой половине. Серёжа должен перекреститься.

      7
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      Рейтинг: +5229

      Ziklop > Эном айс 23 минуты назад

      удачно по морде Клаудиньо съездили , он правильно обозлился и стал играть с полной самоотдачей!

      2
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      Рейтинг: +10

      Денис-Захаров-vkontakte 29 минут назад

      Прошу быть внимательным и не верить в прогнозы на спорт от телеграмм-каналов и пабликов. Ищите надёжный сервис в любом поиске по фразе – ПРОГНОЗСОТКА. Работают с 2013 года. Сайт выходит в поиске на первом месте.

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      Рейтинг: +1398

      Дубина 33 минуты назад

      Стыдно за аль - бзянить всем и всегда!
      На блохастых смотреть противно.

      1
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      Рейтинг: +6584

      fakeid > Дубина 29 минут назад

      вошь (вша), проживающая в бачке - на тебя и правда смотреть противно. гы-гы!

      4
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      Рейтинг: +161

      Цугундeр > Дубина 23 минуты назад

      Ты кошатник?

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      Рейтинг: +1398

      Дубина > Цугундeр 9 минут назад

      Ты еще чудовище от куда вылезло? Брысь на помойку)))

      0
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      Рейтинг: +1398

      Дубина > fakeid 8 минут назад

      Блохастый нюхай кеды дзюбы потные(((

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      Рейтинг: +793

      vla4839 34 минуты назад

      Одна из лучших игр Зенита в этом чемпионате. Был настрой на матч.

      3
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      Рейтинг: +197

      яцык 36 минут назад

      Сегодня праздник у бичей.Сегодня будут танцы

      2
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