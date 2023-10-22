Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали

    Мостовой назвал главную проблему арбитров в РПЛ

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил судейство в матче с «Пари НН». Московская команда победила со счетом 2:0.

    «Перед удалением Гоцука был фол со стороны игрока «Спартака». Но важно понять, что такие ошибки со стороны судей происходят постоянно.

    Я не понимаю, почему не берут арбитров среди бывших футболистов. Следует доверить эту роль тем, кто играл в футбол. Футболист завершает карьеру примерно в 35 лет – это отличный возраст, чтобы обучиться и начать работать арбитром. Впрочем, следует выбирать из адекватных игроков, которые отличались умными действиями на поле, а не брать кого попало. Вчера человеку чуть ногу не сломали в матче «Факела» и «Оренбурга». Повезло, что не было тяжелой травмы.

    Проблема судей РПЛ в том, что большинство из них никогда не играло в футбол», – сказал Мостовой.

    Новости по теме
    Мостовой высказался о победе «Спартака» над «Пари НН» 8
    Мостовой: «Я еще давно говорил, что Бабич посадит Джикию на скамейку» 1
    Прогноз Мостового на матч «Спартак» – «Пари НН» 6
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.10.2023 23:19
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+