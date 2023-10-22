Мостовой назвал главную проблему арбитров в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил судейство в матче с «Пари НН». Московская команда победила со счетом 2:0.

«Перед удалением Гоцука был фол со стороны игрока «Спартака». Но важно понять, что такие ошибки со стороны судей происходят постоянно.

Я не понимаю, почему не берут арбитров среди бывших футболистов. Следует доверить эту роль тем, кто играл в футбол. Футболист завершает карьеру примерно в 35 лет – это отличный возраст, чтобы обучиться и начать работать арбитром. Впрочем, следует выбирать из адекватных игроков, которые отличались умными действиями на поле, а не брать кого попало. Вчера человеку чуть ногу не сломали в матче «Факела» и «Оренбурга». Повезло, что не было тяжелой травмы.

Проблема судей РПЛ в том, что большинство из них никогда не играло в футбол», – сказал Мостовой.