Бекхэм отреагировал на смерть Чарльтона

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм написал в соцсети текст в связи со смертью Бобби Чарльтона.
«Все началось с сэра Бобби. Благодаря ему я смог играть за «Манчестер Юнайтед». Буду ему вечно благодарен. Я ориентировался на Чарльтона, он был героем для многих людей.
Настоящий джентльмен, семьянин, национальный герой. Это печальный день для всего футбола. Бобби был его олицетворением. Покойся с миром, сэр Бобби», – написал Бекхэм.
- Чарльтон в 1966 году помог Англии выиграть домашний ЧМ.
- С тех пор англичане не брали мировой чемпионат.
- Чарльтон провел за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии 606 матчей, забил 199 голов.
Источник: «Бомбардир»