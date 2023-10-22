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    Бекхэм отреагировал на смерть Чарльтона

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм написал в соцсети текст в связи со смертью Бобби Чарльтона.

    «Все началось с сэра Бобби. Благодаря ему я смог играть за «Манчестер Юнайтед». Буду ему вечно благодарен. Я ориентировался на Чарльтона, он был героем для многих людей.

    Настоящий джентльмен, семьянин, национальный герой. Это печальный день для всего футбола. Бобби был его олицетворением. Покойся с миром, сэр Бобби», – написал Бекхэм.

    • Чарльтон в 1966 году помог Англии выиграть домашний ЧМ.
    • С тех пор англичане не брали мировой чемпионат.
    • Чарльтон провел за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии 606 матчей, забил 199 голов.

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    Источник: «Бомбардир»

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