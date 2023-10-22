Бекхэм отреагировал на смерть Чарльтона

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм написал в соцсети текст в связи со смертью Бобби Чарльтона.

«Все началось с сэра Бобби. Благодаря ему я смог играть за «Манчестер Юнайтед». Буду ему вечно благодарен. Я ориентировался на Чарльтона, он был героем для многих людей.

Настоящий джентльмен, семьянин, национальный герой. Это печальный день для всего футбола. Бобби был его олицетворением. Покойся с миром, сэр Бобби», – написал Бекхэм.