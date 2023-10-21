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    Экс-владелец «Спартака»: «Меня заколебала популярность»

    Андрей Червиченко заявил о сильной усталости от известности, полученной во время владения «Спартаком».

    – «Спартак» – это инструмент огромной популярности. Вопрос в чeм: в Москве большинство элиты болело за «Спартак». Это неведомственная команда, в отличие от армейцев, динамовцев и железнодорожников. «Спартак» стал командой для всех, поэтому и стала народной.

    Были наибольшие успехи: девять чемпионств подряд и отличная игра в Лиге чемпионов. Из-за этого большая армия болельщиков. Чисто московская история.

    Когда вы управляли клубом, вы сразу почувствовали популярность?

    Да она меня заколебала в следующие 10 лет! На следующий день почувствовал. Вот даже сейчас мне хочется оказаться невидимым, иногда очень хочется быть обыкновенным. Раньше много фотографировались, узнавали, сейчас меньше.

    А иногда бывают ситуации, когда хочется, чтобы тебя не знали. Потому что потом становится некомфортно от внимания. Чистое палево.

    • Червиченко был владельцем «Спартака» с 2002 по 2004 год.
    • При нем клуб уволил Олега Романцева и начал массово подписывать легионеров.
    • После «Спартака» он работал в «Химках», а затем занялся строительным бизнесом.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16821

      Алексей З 23 минуты назад

      Популярность разная бывает.
      Кого-то добрым словом вспоминают , а кому-то сто Х в спину летит.
      Этому персонажу второй вариант больше подходит.
      Поразительно , быть президентом клуба , выгодно продать и не одного доброго слова о клубе не говорить. Это нонсенс, но вот он перед глазами.

      0
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      Рейтинг: +10277

      САДЫЧОК 24 минуты назад

      Омерзительный тип.

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      Рейтинг: +2936

      ScarlettOgusania 50 минут назад

      удивительно, что с такой "популярностью" и - на свободе!)

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      Рейтинг: +1633

      SLADE2019 1 час назад

      Да пусть тебя козла толстопузого узнают, вот если бы ты от интервью отказывался бы и тебя бы на Бомбардире не было бы, вот это здорово было.

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