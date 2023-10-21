Экс-владелец «Спартака»: «Меня заколебала популярность»

Популярность разная бывает.
Кого-то добрым словом вспоминают , а кому-то сто Х в спину летит.
Этому персонажу второй вариант больше подходит.
Поразительно , быть президентом клуба , выгодно продать и не одного доброго слова о клубе не говорить. Это нонсенс, но вот он перед глазами.
Андрей Червиченко заявил о сильной усталости от известности, полученной во время владения «Спартаком».
– «Спартак» – это инструмент огромной популярности. Вопрос в чeм: в Москве большинство элиты болело за «Спартак». Это неведомственная команда, в отличие от армейцев, динамовцев и железнодорожников. «Спартак» стал командой для всех, поэтому и стала народной.
Были наибольшие успехи: девять чемпионств подряд и отличная игра в Лиге чемпионов. Из-за этого большая армия болельщиков. Чисто московская история.
– Когда вы управляли клубом, вы сразу почувствовали популярность?
– Да она меня заколебала в следующие 10 лет! На следующий день почувствовал. Вот даже сейчас мне хочется оказаться невидимым, иногда очень хочется быть обыкновенным. Раньше много фотографировались, узнавали, сейчас меньше.
А иногда бывают ситуации, когда хочется, чтобы тебя не знали. Потому что потом становится некомфортно от внимания. Чистое палево.
- Червиченко был владельцем «Спартака» с 2002 по 2004 год.
- При нем клуб уволил Олега Романцева и начал массово подписывать легионеров.
- После «Спартака» он работал в «Химках», а затем занялся строительным бизнесом.