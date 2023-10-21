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Экс-владелец «Спартака»: «Меня заколебала популярность»

21 октября 2023, 08:36
10

Андрей Червиченко заявил о сильной усталости от известности, полученной во время владения «Спартаком».

– «Спартак» – это инструмент огромной популярности. Вопрос в чeм: в Москве большинство элиты болело за «Спартак». Это неведомственная команда, в отличие от армейцев, динамовцев и железнодорожников. «Спартак» стал командой для всех, поэтому и стала народной.

Были наибольшие успехи: девять чемпионств подряд и отличная игра в Лиге чемпионов. Из-за этого большая армия болельщиков. Чисто московская история.

Когда вы управляли клубом, вы сразу почувствовали популярность?

Да она меня заколебала в следующие 10 лет! На следующий день почувствовал. Вот даже сейчас мне хочется оказаться невидимым, иногда очень хочется быть обыкновенным. Раньше много фотографировались, узнавали, сейчас меньше.

А иногда бывают ситуации, когда хочется, чтобы тебя не знали. Потому что потом становится некомфортно от внимания. Чистое палево.

  • Червиченко был владельцем «Спартака» с 2002 по 2004 год.
  • При нем клуб уволил Олега Романцева и начал массово подписывать легионеров.
  • После «Спартака» он работал в «Химках», а затем занялся строительным бизнесом.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (10)
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SLADE2019
1697867519
Да пусть тебя козла толстопузого узнают, вот если бы ты от интервью отказывался бы и тебя бы на Бомбардире не было бы, вот это здорово было.
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ScarlettOgusania
1697869839
удивительно, что с такой "популярностью" и - на свободе!)
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САДЫЧОК
1697871435
Омерзительный тип.
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Freyd
1697877072
Поменьше трындеть ,и о тебя будут вспоминать добрым словом,но это не точно:))
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alefreddy
1697878672
развалил все что до него было а дальше на этом фоне другие появились
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nik55
1697880391
одно слово червяк
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Persona_non_Grata
1697881520
Если бы от тебя было меньше вони, то про тебя давно и забыли бы !!! (((
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