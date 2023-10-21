Экс-владелец «Спартака»: «Меня заколебала популярность»

Андрей Червиченко заявил о сильной усталости от известности, полученной во время владения «Спартаком».

– «Спартак» – это инструмент огромной популярности. Вопрос в чeм: в Москве большинство элиты болело за «Спартак». Это неведомственная команда, в отличие от армейцев, динамовцев и железнодорожников. «Спартак» стал командой для всех, поэтому и стала народной.

Были наибольшие успехи: девять чемпионств подряд и отличная игра в Лиге чемпионов. Из-за этого большая армия болельщиков. Чисто московская история.

– Когда вы управляли клубом, вы сразу почувствовали популярность?

– Да она меня заколебала в следующие 10 лет! На следующий день почувствовал. Вот даже сейчас мне хочется оказаться невидимым, иногда очень хочется быть обыкновенным. Раньше много фотографировались, узнавали, сейчас меньше.

А иногда бывают ситуации, когда хочется, чтобы тебя не знали. Потому что потом становится некомфортно от внимания. Чистое палево.