Тренер сборной Португалии Мартинес раскрыл подробности первой встречи с Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал, чем его удивил Криштиану Роналду.

«Никогда не любил делать выводы, не узнав человека. Поэтому сразу после назначения я решил познакомиться со всеми игроками, которые были в заявке на ЧМ-2022.

Когда я встретил Криштиану, то увидел футболиста, который готов отдать все ради сборной. Его приверженность национальной команде поражала. Он хотел помогать любым способом.

Я был очень удивлен его скромностью и желанию служить команде. И это стало отправной точкой», – заявил Мартинес.