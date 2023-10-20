Тренер сборной Португалии Мартинес раскрыл подробности первой встречи с Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал, чем его удивил Криштиану Роналду.
«Никогда не любил делать выводы, не узнав человека. Поэтому сразу после назначения я решил познакомиться со всеми игроками, которые были в заявке на ЧМ-2022.
Когда я встретил Криштиану, то увидел футболиста, который готов отдать все ради сборной. Его приверженность национальной команде поражала. Он хотел помогать любым способом.
Я был очень удивлен его скромностью и желанию служить команде. И это стало отправной точкой», – заявил Мартинес.
- Португалия после смены тренера выиграла все 8 матчей с общим счетом 32:2.
- Роналду отличился 9 раз в этих играх.
- Он 127 раз забивал в составе сборной – это мировой рекорд.
Источник: Cadena Ser