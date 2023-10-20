Мостовой отреагировал на конфликт Абаскаля и Соболева

Александр Мостовой прокомментировал конфликт внутри «Спартака».

Разногласия возникли у Гильермо Абаскаля и Александра Соболева.

Тренер отстранял форварда от занятий с командой.

Причина санкций – нарушение дисциплины.

«Сложно комментировать то, чего не знаешь. Мы до конца не знаем всей истории. Но я играл в футбол, я понимаю, что не всегда в раздевалке все бывает идеально: кто-то точно будет недовольным.

Здесь я не занимаю чью-то сторону, но в этой ситуации Абаскаль явно в чем-то виноват тоже. Поймите, Абаскаль не играл в футбол, он не знает, что такое раздевалка, он ее видел только по телевизору. У него нет авторитета», – сказал Мостовой.