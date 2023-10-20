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    Мостовой отреагировал на конфликт Абаскаля и Соболева

    Александр Мостовой прокомментировал конфликт внутри «Спартака».

    • Разногласия возникли у Гильермо Абаскаля и Александра Соболева.
    • Тренер отстранял форварда от занятий с командой.
    • Причина санкций – нарушение дисциплины.

    «Сложно комментировать то, чего не знаешь. Мы до конца не знаем всей истории. Но я играл в футбол, я понимаю, что не всегда в раздевалке все бывает идеально: кто-то точно будет недовольным.

    Здесь я не занимаю чью-то сторону, но в этой ситуации Абаскаль явно в чем-то виноват тоже. Поймите, Абаскаль не играл в футбол, он не знает, что такое раздевалка, он ее видел только по телевизору. У него нет авторитета», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4622

      ПалкоВводецъ (returned) 33 минуты назад

      Не много ли внимания к этим лузерам? Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +204

      BoevStas1 44 минуты назад

      Ой дурак ты Саша
      ...Не играл в футбол,это бред играл школу прошел,травмы не сложилось,выучился и много опыта по сравнению с тобой,а тебя только дурачки возьмут тренировать,где сразу ты и провалишься...А мы здесь на сайте будем сидеть и смеяться дальше,лопух!

      0
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      Рейтинг: +338

      Burtaze 47 минут назад

      девочки ссорятся,мирятся...чего тут толковать

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