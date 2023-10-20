Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Аршавин оценил чемпионскую гонку между «Зенитом» и «Краснодаром»

    Аршавин оценил чемпионскую гонку между «Зенитом» и «Краснодаром»

    Андрей Аршавин прокомментировал турнирную ситуацию в топ-3 РПЛ.

    • «Краснодар» лидирует с 27 очками в 11 турах.
    • Далее идут «Крылья Советов» (21) и «Зенит» (20).
    • В воскресенье петербуржцы примут самарцев в 12-м туре.

    «Крылья Советов» не будут отсиживаться в обороне. Они играют в быстрых контратаках и умеют их проводить, поэтому «Зениту» будет непросто их сдержать. Думаю, будет достаточно голов.

    Это тот момент для «Зенита», когда можно и нужно обыграть и обогнать прямого конкурента, а затем уже смотреть за «Краснодаром» и дышать ему в спину.

    Семиочковый отрыв «Краснодара» – это уже не мало и настораживает.

    – Что происходит с «Зенитом» в нынешнем сезоне?

    – Много раз уже говорили, что когда уходят лидеры, это тяжело. Команде нужно время, чтобы перестроиться. Перестроились на схему 5-3-2, это сработало, обыграли «Спартак» в тот момент, когда «красно‑белые» уже казались фаворитом…

    Игра стабилизировалась, но перед перерывом снова случились осечки, особенно неприятным было домашнее поражение от «Локомотива». Ну, а что сделать? Такой период сейчас.

    Новости по теме
    Селюк: «Кению обыграют даже Мостовой, Карпин, Аршавин» 3
    «Был в минуте от отставки»: Аршавин – об Абаскале 9
    Аршавин раскрыл подробности обучения на тренера вместе с Мостовым 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1363

      Дубина 29 минут назад

      Реально клоун!)) С него на газпром ТВ все смеются)))

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+