Аршавин оценил чемпионскую гонку между «Зенитом» и «Краснодаром»

Андрей Аршавин прокомментировал турнирную ситуацию в топ-3 РПЛ.

«Краснодар» лидирует с 27 очками в 11 турах.

Далее идут «Крылья Советов» (21) и «Зенит» (20).

В воскресенье петербуржцы примут самарцев в 12-м туре.

– «Крылья Советов» не будут отсиживаться в обороне. Они играют в быстрых контратаках и умеют их проводить, поэтому «Зениту» будет непросто их сдержать. Думаю, будет достаточно голов.

Это тот момент для «Зенита», когда можно и нужно обыграть и обогнать прямого конкурента, а затем уже смотреть за «Краснодаром» и дышать ему в спину.

Семиочковый отрыв «Краснодара» – это уже не мало и настораживает.

– Что происходит с «Зенитом» в нынешнем сезоне?

– Много раз уже говорили, что когда уходят лидеры, это тяжело. Команде нужно время, чтобы перестроиться. Перестроились на схему 5-3-2, это сработало, обыграли «Спартак» в тот момент, когда «красно‑белые» уже казались фаворитом…

Игра стабилизировалась, но перед перерывом снова случились осечки, особенно неприятным было домашнее поражение от «Локомотива». Ну, а что сделать? Такой период сейчас.

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