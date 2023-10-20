Семак высказался о переходе Гарре в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал новость о том, что полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре может перейти в клуб из Санкт-Петербурга.

«Что касается Гарре – талантливый игрок. Насколько может оказаться у нас – слухи не комментируем. Столько всего говорят, что это всегда весело, когда любую информацию про игрока пытаются привязать к «Зениту». Мы готовимся к игре, но это странный слух», – сказал Семак.