Семак высказался о переходе Гарре в «Зенит»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал новость о том, что полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре может перейти в клуб из Санкт-Петербурга.
«Что касается Гарре – талантливый игрок. Насколько может оказаться у нас – слухи не комментируем. Столько всего говорят, что это всегда весело, когда любую информацию про игрока пытаются привязать к «Зениту». Мы готовимся к игре, но это странный слух», – сказал Семак.
- В текущем сезоне Гарре принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.
- «Крылья Советов» и «Зенит» сыграют между собой 22 октября.