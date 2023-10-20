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Семак высказался о переходе Гарре в «Зенит»

20 октября 2023, 13:10
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал новость о том, что полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре может перейти в клуб из Санкт-Петербурга.

«Что касается Гарре – талантливый игрок. Насколько может оказаться у нас – слухи не комментируем. Столько всего говорят, что это всегда весело, когда любую информацию про игрока пытаются привязать к «Зениту». Мы готовимся к игре, но это странный слух», – сказал Семак.

  • В текущем сезоне Гарре принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.
  • «Крылья Советов» и «Зенит» сыграют между собой 22 октября.

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Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Гарре Бенхамин
Комментарии (4)
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ilichkadr
1697797645
Не, Серёга это не странный слух, а слух с душком, от которого идёт вонизм по всей округе.
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Цугундeр
1697799753
Обжёгшись на Молло ,дуют на воду.. Семак вспомнил зенитовскую поговорку. И насторожился. А вдруг вапще веган? (
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Garrincha58
1697815627
да но и сам не знает уволят его или нет, поэтому ему уже не докладывают о всяких возможный трансферах
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гнида тарасовская
1697823675
Дымоход то находчивая тварина . Как он сам наивно думает ))))
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