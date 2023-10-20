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    Семак высказался о переходе Гарре в «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал новость о том, что полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре может перейти в клуб из Санкт-Петербурга.

    «Что касается Гарре – талантливый игрок. Насколько может оказаться у нас – слухи не комментируем. Столько всего говорят, что это всегда весело, когда любую информацию про игрока пытаются привязать к «Зениту». Мы готовимся к игре, но это странный слух», – сказал Семак.

    • В текущем сезоне Гарре принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.
    • «Крылья Советов» и «Зенит» сыграют между собой 22 октября.

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    Источник: «РИА Новости»

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    Сегодня, 13:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -144

      Скай 1 час назад

      либо физрука Серюньку не считают нужны посвящать, либо Серюня лукавит. Дела то у бЗдАНИТа не ахти как идут, ослабление конкуренто необходимо как и покупка загорелых.

      1
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      Рейтинг: +102

      Цугундeр 1 час назад

      Обжёгшись на Молло ,дуют на воду..
      Семак вспомнил зенитовскую поговорку. И насторожился.
      А вдруг вапще веган? (

      4
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      Рейтинг: +20271

      ilichkadr 2 часа назад

      Не, Серёга это не странный слух, а слух с душком, от которого идёт вонизм по всей округе.

      1
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