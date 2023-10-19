Сборная России узнала возможного соперника в следующем товарищеском матче

Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук сообщил о желании провести матч против сборной России.

«Конечно, это возможно. Лучше спросить у глав наших футбольных федераций. Чем больше они будут взаимодействовать, тем лучше. Я руками и ногами за такой матч», – заявил Ковальчук.

Последняя игра Россия – Белоруссия состоялась 7 июня 2015 года. Товарищеский матч закончился победой российской сборной (4:2).

Всего история противостояний России и Белоруссии насчитывает четыре встречи – две победы на счету россиян и две ничьи.

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