Сборная России узнала возможного соперника в следующем товарищеском матче

Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук сообщил о желании провести матч против сборной России.

«Конечно, это возможно. Лучше спросить у глав наших футбольных федераций. Чем больше они будут взаимодействовать, тем лучше. Я руками и ногами за такой матч», – заявил Ковальчук.