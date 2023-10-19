Сборная Аргентины не пропустила ни одного гола в восьми матчах в 2023 году

В 2023 году сборная Аргентины провела восемь матчей и не пропустила ни в одном из них. Подопечные Лионеля Скалони одержали четыре победы в товарищеских матчах над Панамой (2:0), Кюрасао (7:0), Австралией (2:0) и Индонезией (2:0). Также аргентинцы выиграли четыре матча в отборе ЧМ-2026 у Эквадора (1:0), Боливии (3:0), Парагвая (1:0) и Перу (2:0).

В этмо году команде предстоит провести еще два матча в квалификации на чемпионат мира против Уругвая и Бразилии.