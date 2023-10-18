Магуайр назвал лучшего полузащитника мира

Защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о своем партнере Джуде Беллингеме.
«Нет в мире полузащитников сильнее Джуда. Без вариантов. Он отличается сильным характером и прекрасной физической формой, скромностью. Джуд постепенно развивается.
Уверен, Беллингем продолжит в «Реале» в том же духе. У него уникальный талант», – сказал Магуайр.
- У Беллингема в этом сезоне за «Реал» 10 матчей, 10 голов, 3 ассиста.
- Контракт до 2029 года.
- Игрок стоит 150 миллионов евро.
Источник: Evening Standard