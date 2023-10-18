Магуайр назвал лучшего полузащитника мира

Защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о своем партнере Джуде Беллингеме.

«Нет в мире полузащитников сильнее Джуда. Без вариантов. Он отличается сильным характером и прекрасной физической формой, скромностью. Джуд постепенно развивается.

Уверен, Беллингем продолжит в «Реале» в том же духе. У него уникальный талант», – сказал Магуайр.