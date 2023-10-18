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    Кривцов ответил, пойдет ли Ивич тренировать «Спартак»

    Полузащитник «Краснодара» Владимир Ивич отреагировал на интерес «Спартака» к главному тренеру краснодарцев Владимиру Ивичу.

    – «Краснодар» первый, но в последнее время все больше слухов о том, что «Спартак» может увести Владимира Ивича по ходу сезона. Это напрягает?

    – Думаю, даже если «Спартак» сделает предложение нашему тренеру, то он откажется. Это мое мнение – не знаю, как будет на самом деле. И возможно ли это в принципе. По-моему, невозможно. Воспринимаю все это как слухи – больше для прессы.

    • «Спартак» в любой момент может выкупить Ивича на 900 тысяч евро.
    • Серб в «Краснодаре» с зимы.
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 6-очковым преимуществом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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