Кривцов ответил, пойдет ли Ивич тренировать «Спартак»

Полузащитник «Краснодара» Владимир Ивич отреагировал на интерес «Спартака» к главному тренеру краснодарцев Владимиру Ивичу.

– «Краснодар» первый, но в последнее время все больше слухов о том, что «Спартак» может увести Владимира Ивича по ходу сезона. Это напрягает?

– Думаю, даже если «Спартак» сделает предложение нашему тренеру, то он откажется. Это мое мнение – не знаю, как будет на самом деле. И возможно ли это в принципе. По-моему, невозможно. Воспринимаю все это как слухи – больше для прессы.