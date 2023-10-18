Нагельсман лишил Нойера капитанской повязки в сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман лишил вратаря «Баварии» Мануэля Нойера капитанской повязки в национальной команде.

На Евро-2024, который пройдет в Германии, капитаном национальной команды будет хавбек «Барселоны» Илкай Гюндоган.

Теперь у Нойера больше нет гарантий быть основным голкипером немецкой национальной команды. Кроме того, нет оснований полагать, что Нойер получит вызов в состав сборной.