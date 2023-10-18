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    • Нагельсман лишил Нойера капитанской повязки в сборной Германии

    Нагельсман лишил Нойера капитанской повязки в сборной Германии

    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман лишил вратаря «Баварии» Мануэля Нойера капитанской повязки в национальной команде.

    На Евро-2024, который пройдет в Германии, капитаном национальной команды будет хавбек «Барселоны» Илкай Гюндоган.

    Теперь у Нойера больше нет гарантий быть основным голкипером немецкой национальной команды. Кроме того, нет оснований полагать, что Нойер получит вызов в состав сборной.

    • Нойер продолжает восстанавливаться от травмы ноги, которую он получил, катаясь на лыжах.
    • В последний раз 37-летний голкипер выходил на поле 12 ноября 2022 года в матче Бундеслиги «Шальке» – «Бавария» (0:2).
    • Контракт Нойера с мюнхенским клубом действует до 30 июня 2024 года.

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    Источник: Bild

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4021

      acor94 48 минут назад

      Пусть радуется что как Шумахер не закончил. Тот тоже любитель лыж.

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