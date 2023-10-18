Нагельсман лишил Нойера капитанской повязки в сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман лишил вратаря «Баварии» Мануэля Нойера капитанской повязки в национальной команде.
На Евро-2024, который пройдет в Германии, капитаном национальной команды будет хавбек «Барселоны» Илкай Гюндоган.
Теперь у Нойера больше нет гарантий быть основным голкипером немецкой национальной команды. Кроме того, нет оснований полагать, что Нойер получит вызов в состав сборной.
- Нойер продолжает восстанавливаться от травмы ноги, которую он получил, катаясь на лыжах.
- В последний раз 37-летний голкипер выходил на поле 12 ноября 2022 года в матче Бундеслиги «Шальке» – «Бавария» (0:2).
- Контракт Нойера с мюнхенским клубом действует до 30 июня 2024 года.
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