Кривцов оценил конкурентов «Краснодара» по РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов ответил на вопрос, является ли «Зенит» главным соперником «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ в этом сезоне.

«Да все конкуренты опасны, возьмите те же «Крылья Советов». Или «Оренбург», который берет и обыгрывает «Зенит». Нам с ними тоже было тяжело, особенно в первом тайме. Как и со «Спартаком» дома, с «Ростовом». В РПЛ нельзя никого недооценивать», – сказал Кривцов.