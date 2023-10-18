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    Кривцов оценил конкурентов «Краснодара» по РПЛ

    Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов ответил на вопрос, является ли «Зенит» главным соперником «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ в этом сезоне.

    «Да все конкуренты опасны, возьмите те же «Крылья Советов». Или «Оренбург», который берет и обыгрывает «Зенит». Нам с ними тоже было тяжело, особенно в первом тайме. Как и со «Спартаком» дома, с «Ростовом». В РПЛ нельзя никого недооценивать», – сказал Кривцов.

    • По итогам 11 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 27 очками.
    • «Зенит» клуб идет третьим, набрав 20 очков. На втором месте располагаются самарские «Крылья Советов», на счету которых 21 очко.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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