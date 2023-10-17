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    • Мальта – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2023

    Мальта – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Мальта и Украина, 8 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 17 октября 2023, в 21:45 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    Мальта: Бонелло, Камензули, Борг, Мбонг, Пепе, Борг, Гиллаумьер, Мускат, Янкам, Мбонг, Нвоко.

    Главный тренер: Мишель Марколини

    Украина: Трубин, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Сидорчук, Судаков, Мудрик, Зинченко, Ванат, Довбик.

    Главный тренер: Сергей Ребров

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Мальта – Украина

    Источник: Спортбокс

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