Во вторник, 17 октября, сборная Англии сыграет с Италией. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Англия

Сборная Англии лидирует в отборочной группе С. Команда имеет в своем активе 13 очков, и обгоняет ближайших преследователей на три балла. Подопечные Гарета Саутгейта выиграли четыре матча, в одной встрече сыграли вничью. Команда забила 16 голов, но при этом пропустила только 2 мяча.

Италия

Сборная Италии идет на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. Команда выиграла в трех матчах, по разу сыграла вничью и потерпела поражение. Подопечные Лучано Спаллетти забили 10 голов и пропустили 4 мяча.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 31 матч, в которых Англия побеждала в девяти встречах. Италия выигрывала в 11 матчах. Англия забила 36 голов, а Италия отличилась 34 мячами.

Прогноз на матч Англия – Италия

Обе команды лидируют в отборочной группе, впрочем, Англия, на наш взгляд, ближе к победе. Подопечные Саутгейта выиграют эту встречу с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа сборной Англии (1.70), ТБ 2.5 (2.20).