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    • «Палмейрас» готовится сделать предложение по трансферу хавбека «Зенита»

    «Палмейрас» готовится сделать предложение по трансферу хавбека «Зенита»

    Бразильский «Палмейрас» заинтересован в приобретении полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Хотя переговоры еще не начались, весьма вероятно, что санпаульцы сделают предложение по трансферу футболиста в конце сезона. В этом году уже появлялась информация об интересе «Палмейраса» к Клаудиньо.

    • В нынешнем розыгрыше РПЛ Клаудиньо принял участие в 11 матчах, в которых отметился тремя голами.
    • Он выступает за «Зенит» с 2021 года.
    • Сезон в Бразилии заканчивается в декабре.

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    Источник: Palestra News в соцсети X

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    Сегодня, 13:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10241

      САДЫЧОК 44 минуты назад

      Надо отдавать!
      Да , он быстро принимает решение на поле и это важно, но много выражает недовольства и поэтому нужгл отдавать.

      0
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      Рейтинг: +74

      Самайн 1 час назад

      Он хочет в сборную, а из РПЛ без шансов попасть туда, конечно он напрягаться перестал, ещё и ЕК нету. Путь в Европу и сборную закрыт у него, а саудиты не позовут, уровень слабый, вот и поплыл, особенно на фоне отъезда друга...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7021

      Давид59 1 час назад

      Не думаю, что Зенит задёшево продаст. А есть ли деньги у Палмейрас на "за полную цену"? Это вряд-ли.

      0
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      Рейтинг: +18084

      Garrincha58 1 час назад

      не понимаю смысла переходить обратно в Бразилию они же все приезжают к нам подзаработать и свалить в Европу

      0
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      Рейтинг: +4281

      шахта Заполярная > Garrincha58 1 час назад

      Ну смысл есть, подзаработать. Но тоска по Бразилии перебивает все.

      0
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      Рейтинг: +16695

      Алексей З 2 часа назад

      Какой он был и что сейчас показывает , это небо и земля. Ещё год в "золотой клетке" и совсем разучится играть.

      1
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      Рейтинг: +1617

      SLADE2019 > Алексей З 2 часа назад

      Таким игрокам надо играть на высоком уровне, тогда они растут. А то, что в скором времени ему в РПЛ неинтересно будет, сразу было понятно.

      1
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