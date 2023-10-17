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  • «Палмейрас» готовится сделать предложение по трансферу хавбека «Зенита»

«Палмейрас» готовится сделать предложение по трансферу хавбека «Зенита»

17 октября 2023, 13:29
6

Бразильский «Палмейрас» заинтересован в приобретении полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Хотя переговоры еще не начались, весьма вероятно, что санпаульцы сделают предложение по трансферу футболиста в конце сезона. В этом году уже появлялась информация об интересе «Палмейраса» к Клаудиньо.

  • В нынешнем розыгрыше РПЛ Клаудиньо принял участие в 11 матчах, в которых отметился тремя голами.
  • Он выступает за «Зенит» с 2021 года.
  • Сезон в Бразилии заканчивается в декабре.

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Источник: Palestra News в соцсети X
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Палмейрас Клаудиньо
Комментарии (6)
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Garrincha58
1697540161
не понимаю смысла переходить обратно в Бразилию они же все приезжают к нам подзаработать и свалить в Европу
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Давид59
1697542682
Не думаю, что Зенит задёшево продаст. А есть ли деньги у Палмейрас на "за полную цену"? Это вряд-ли.
Ответить
САДЫЧОК
1697544573
Надо отдавать! Да , он быстро принимает решение на поле и это важно, но много выражает недовольства и поэтому нужгл отдавать.
Ответить
Empers100--google
1697654455
Про чемпионство можно забыть. Клавдий с Венделом уже мыслями в Бразилии, и играть не будут. Дурака валять - да, а играть - нет.
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