«Палмейрас» готовится сделать предложение по трансферу хавбека «Зенита»

Бразильский «Палмейрас» заинтересован в приобретении полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Хотя переговоры еще не начались, весьма вероятно, что санпаульцы сделают предложение по трансферу футболиста в конце сезона. В этом году уже появлялась информация об интересе «Палмейраса» к Клаудиньо.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Клаудиньо принял участие в 11 матчах, в которых отметился тремя голами.

Он выступает за «Зенит» с 2021 года.

Сезон в Бразилии заканчивается в декабре.