«Палмейрас» готовится сделать предложение по трансферу хавбека «Зенита»

Надо отдавать!
Да , он быстро принимает решение на поле и это важно, но много выражает недовольства и поэтому нужгл отдавать.
Бразильский «Палмейрас» заинтересован в приобретении полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Хотя переговоры еще не начались, весьма вероятно, что санпаульцы сделают предложение по трансферу футболиста в конце сезона. В этом году уже появлялась информация об интересе «Палмейраса» к Клаудиньо.
- В нынешнем розыгрыше РПЛ Клаудиньо принял участие в 11 матчах, в которых отметился тремя голами.
- Он выступает за «Зенит» с 2021 года.
- Сезон в Бразилии заканчивается в декабре.