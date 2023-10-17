Роналду высказался о победе Португалии над Боснией и Герцеговиной

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над национальной командой Боснии и Герцеговины в матче 8-го тура квалификации Евро-2024.

«Очередная победа и хорошая игра всей команды! Первое место в группе гарантировано! Мы остаeмся сильными», – написал Роналду в одной из социальных сетей.