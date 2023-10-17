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    • Роналду высказался о победе Португалии над Боснией и Герцеговиной

    Роналду высказался о победе Португалии над Боснией и Герцеговиной

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над национальной командой Боснии и Герцеговины в матче 8-го тура квалификации Евро-2024.

    «Очередная победа и хорошая игра всей команды! Первое место в группе гарантировано! Мы остаeмся сильными», – написал Роналду в одной из социальных сетей.

    • Португалия на выезде разгромила Боснию и Герцеговину в матче группы J отборочного турнира Евро-2024 – 5:0.
    • Португальская команда одержала восемь побед в восьми играх квалификации и досрочно завоевала путевку на Евро.

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    Источник: Социальные сети Криштиану Роналду

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