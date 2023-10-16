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    • Кения – Россия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 октября

    Кения – Россия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 октября

    Смотреть прямую трансляцию матча сборной России против Кении, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 октября в 19:00 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    Кения: Одиямо, Мондела, Акуму, Аньембе, Окуму, Отиено, Мугуна, Одада, Олунга, Джума, Рупия.

    Главный тренер: Энгин Фырат

    Россия: Помазун, Адамов, Евгеньев, Джикия, Горшков, Баринов, Фомин, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Мухин, Соболев.

    Главный тренер: Валерий Карпин

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Кения – Россия

    Кения-Россия смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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