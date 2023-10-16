Смотреть прямую трансляцию матча сборной России против Кении, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 октября в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Кения: Одиямо, Мондела, Акуму, Аньембе, Окуму, Отиено, Мугуна, Одада, Олунга, Джума, Рупия.

Главный тренер: Энгин Фырат

Россия: Помазун, Адамов, Евгеньев, Джикия, Горшков, Баринов, Фомин, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Мухин, Соболев.

Главный тренер: Валерий Карпин

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Кения – Россия