В «Ювентусе» выступили с заявлением о будущем Аллегри

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли высказался о положении Массимилиано Аллегри на посту главного тренера туринской команды.
«Мы должны защищать нашего тренера, будем его поддерживать. Меня по-прежнему удивляет его постоянная целеустремленность, как будто это его первый день на посту главного тренера», – сказал Джунтоли.
- Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2021 года. Кроме того, специалист был главным тренером команды с 2014 по 2019 год.
- После 8 туров Серии А команда Аллегри занимает 3-е место в таблице с 17 очками.
Источник: Фабрицио Романо