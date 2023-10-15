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    В «Ювентусе» выступили с заявлением о будущем Аллегри

    Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли рассказал о положении Массимилиано Аллегри на посту главного тренера команды.

    «Мы должны защищать нашего тренера, будем его поддерживать. Меня по-прежнему удивляет его постоянная целеустремленность, как будто это его первый день на посту главного тренера», – сказал Джунтоли.

    • Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2021 года. Кроме того, специалист был главным тренером команды с 2014 по 2019 год.
    • После 8 туров Серии А команда Аллегри занимает 3-е место в таблице с 17 очками.

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    Источник: Фабрицио Романо

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