В «Ювентусе» выступили с заявлением о будущем Аллегри

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли высказался о положении Массимилиано Аллегри на посту главного тренера туринской команды.

«Мы должны защищать нашего тренера, будем его поддерживать. Меня по-прежнему удивляет его постоянная целеустремленность, как будто это его первый день на посту главного тренера», – сказал Джунтоли.