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    • Тренер «Ариса»: «К Кокорину особенные требования, с него другие спрос и ожидания»

    Тренер «Ариса»: «К Кокорину особенные требования, с него другие спрос и ожидания»

    Алексей Шпилевский, главный тренер «Ариса», выделяет нападающего Александра Кокорина среди других игроков команды.

    «Можно ли сказать, что проблемы со здоровьем оказали влияние на то, как Кокорин начал сезон в чемпионате? Саня знает сам, что к нему особенные требования, с него другой спрос и ожидания не только от команды, тренеров и руководства, но и от фанатов – всего сообщества. Я пытаюсь поберечь его сейчас и дать ему время. В первую очередь он должен дать обратную связь, когда он будет готов на сто процентов.

    Когда мы вместе это почувствуем, тогда уже будем ожидать от него и требовать самого большего. Пока тяжело это делать, потому что у него действительно есть небольшой дискомфорт, это надо учитывать и мы это делаем. У нас есть время, мы вместе к этому придeм», – сказал Шпилевский.

    • Кокорин принадлежит «Фиорентине».
    • 32-летний игрок стоит 1 миллион евро.
    • В сезоне чемпионата Кипра у Кокорина 4 матча, ассист.

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    Источник: Metaratings

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