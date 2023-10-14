Тренер «Ариса»: «К Кокорину особенные требования, с него другие спрос и ожидания»

Алексей Шпилевский, главный тренер «Ариса», выделяет нападающего Александра Кокорина среди других игроков команды.

«Можно ли сказать, что проблемы со здоровьем оказали влияние на то, как Кокорин начал сезон в чемпионате? Саня знает сам, что к нему особенные требования, с него другой спрос и ожидания не только от команды, тренеров и руководства, но и от фанатов – всего сообщества. Я пытаюсь поберечь его сейчас и дать ему время. В первую очередь он должен дать обратную связь, когда он будет готов на сто процентов.

Когда мы вместе это почувствуем, тогда уже будем ожидать от него и требовать самого большего. Пока тяжело это делать, потому что у него действительно есть небольшой дискомфорт, это надо учитывать и мы это делаем. У нас есть время, мы вместе к этому придeм», – сказал Шпилевский.