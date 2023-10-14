Смотреть прямую трансляцию матча Италия и Мальта, 7 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 14 октября 2023, в 21:45 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
Италия: Доннарумма, Дармиан, Манчини, Бастони, Димарко, Локателли, Барелла, Бонавентура, Кин, Берарди, Распадори.
Главный тренер: Лучано Спаллетти
Мальта: Бонелло, Мбонг, Апап, Пепе, Мускат, Каменсули, Кристенсен, Янник, Гуилламо, Монтебелло, Мбонг.
Главный тренер: Мишель Марколини
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Италия – Мальта
- Поединок можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ»
- Игру покажет «Фонбет»
Источник: Спортбокс