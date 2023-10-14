Экс-советник Федуна посоветовал «Спартаку» сменить тренера

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, считает, что московскому клубу пора уволить Гильермо Абаскаля.

«Спартаку нужен другой тренер. Надеюсь, что придет человек, который понимает, что значит руководить таким большим клубом, как «Спартак». Это не для всех», – сказал Камоцци.