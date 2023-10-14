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    • Экс-советник Федуна посоветовал «Спартаку» сменить тренера

    Экс-советник Федуна посоветовал «Спартаку» сменить тренера

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, считает, что московскому клубу пора уволить Гильермо Абаскаля.

    «Спартаку нужен другой тренер. Надеюсь, что придет человек, который понимает, что значит руководить таким большим клубом, как «Спартак». Это не для всех», – сказал Камоцци.

    • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.
    • В клубе решили, что испанца не уволят до зимней паузы, но поставили ему ультиматум.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1723

      rac531 2 часа назад

      Спасибо редакции)
      А то я уже загрустил и испугался за здоровье сотрудников)
      Это ж надо - ЦЕЛЫЕ СУТКИ НЕ ОБСИРАЛИ СПАРТАК((((((((
      Но, слава БОГУ, все в порядке, говнометы работают)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1723

      rac531 2 часа назад

      Спасибо редакции)
      А то я уже загрустил и испугался за здоровье сотрудников)
      Это ж надо - ЦЕЛЫЕ СУТКИ НЕ ОБСИРАЛИ СПАРТАК((((((((
      Но, слава БОГУ, все в порядке, говнометы работают)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25216

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Давно пора! "Это не для всех." !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18059

      Garrincha58 3 часа назад

      это он хочет Карреру просунуть

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      Ответить
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      Рейтинг: +6475

      fakeid 3 часа назад

      камоцци, рианчи и прочие дегенераты - вам-то какое дело уже?

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      Рейтинг: +20240

      ilichkadr > fakeid 3 часа назад

      Продолжают свинячить...........

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