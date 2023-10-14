Экс-советник Федуна посоветовал «Спартаку» сменить тренера

Спасибо редакции)
А то я уже загрустил и испугался за здоровье сотрудников)
Это ж надо - ЦЕЛЫЕ СУТКИ НЕ ОБСИРАЛИ СПАРТАК((((((((
Но, слава БОГУ, все в порядке, говнометы работают)
Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, считает, что московскому клубу пора уволить Гильермо Абаскаля.
«Спартаку нужен другой тренер. Надеюсь, что придет человек, который понимает, что значит руководить таким большим клубом, как «Спартак». Это не для всех», – сказал Камоцци.
- У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.
- В клубе решили, что испанца не уволят до зимней паузы, но поставили ему ультиматум.