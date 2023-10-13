Канчельскис: «Сборная России спокойно бы отобралась на Евро-2024»

Андрей Канчельскис высоко оценил нынешний уровень сборной России.
«У сборной России сейчас неплохое поколение игроков. Не сказать, что они сильнейшие, но определенный уровень у команды есть.
Для чемпионата мира его, возможно, недостаточно, но на Евро-2024 сборная России спокойно бы отобралась, если бы не отстранение. И боролась бы там за выход из группы.
Жаль молодых ребят, которые так и не узнают, что такое крупные международные турниры за сборную своей страны», – сказал Канчельскис.
- Сборная России отстранена от соревнований УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.
- В четверг команда Валерия Карпина победила Камерун (1:0) в товарищеском матче.
- Евро-2024 пройдет следующим летом в Германии.
Источник: «РБ Спорт»