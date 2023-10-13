Канчельскис: «Сборная России спокойно бы отобралась на Евро-2024»

Андрей Канчельскис высоко оценил нынешний уровень сборной России.

«У сборной России сейчас неплохое поколение игроков. Не сказать, что они сильнейшие, но определенный уровень у команды есть.

Для чемпионата мира его, возможно, недостаточно, но на Евро-2024 сборная России спокойно бы отобралась, если бы не отстранение. И боролась бы там за выход из группы.

Жаль молодых ребят, которые так и не узнают, что такое крупные международные турниры за сборную своей страны», – сказал Канчельскис.