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    • Канчельскис: «Сборная России спокойно бы отобралась на Евро-2024»

    Канчельскис: «Сборная России спокойно бы отобралась на Евро-2024»

    Андрей Канчельскис высоко оценил нынешний уровень сборной России.

    «У сборной России сейчас неплохое поколение игроков. Не сказать, что они сильнейшие, но определенный уровень у команды есть.

    Для чемпионата мира его, возможно, недостаточно, но на Евро-2024 сборная России спокойно бы отобралась, если бы не отстранение. И боролась бы там за выход из группы.

    Жаль молодых ребят, которые так и не узнают, что такое крупные международные турниры за сборную своей страны», – сказал Канчельскис.

    • Сборная России отстранена от соревнований УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.
    • В четверг команда Валерия Карпина победила Камерун (1:0) в товарищеском матче.
    • Евро-2024 пройдет следующим летом в Германии.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1462

      k611 5 минут назад

      Выдаёт желаемое за действительное. Смотря какая отборочная группа была бы.

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