Канчельскис: «Сборная России спокойно бы отобралась на Евро-2024»

Выдаёт желаемое за действительное. Смотря какая отборочная группа была бы.
Андрей Канчельскис высоко оценил нынешний уровень сборной России.
«У сборной России сейчас неплохое поколение игроков. Не сказать, что они сильнейшие, но определенный уровень у команды есть.
Для чемпионата мира его, возможно, недостаточно, но на Евро-2024 сборная России спокойно бы отобралась, если бы не отстранение. И боролась бы там за выход из группы.
Жаль молодых ребят, которые так и не узнают, что такое крупные международные турниры за сборную своей страны», – сказал Канчельскис.
- Сборная России отстранена от соревнований УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.
- В четверг команда Валерия Карпина победила Камерун (1:0) в товарищеском матче.
- Евро-2024 пройдет следующим летом в Германии.