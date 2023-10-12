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    • Италия – Мальта: прогноз на матч 7 тура отбора ЧЕ-2024, 14 октября

    Италия – Мальта: прогноз на матч 7 тура отбора ЧЕ-2024, 14 октября

    В субботу, 14 октября, сборная Италии сыграет с Мальтой. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

    Италия

    Сборная Италии с семью очками занимает второе место в отборочной группе. В активе команды две победы, одна ничья и одно поражение. Подопечные Лучано Спаллетти отстают от лидирующей Англии на шесть баллов. Команда забила шесть голов, но при этом пропустила четыре мяча.

    Мальта

    Сборная Мальты – очевидный аутсайдер группы С. В активе команды нет набранных очков, и только один забитый гол. При этом мальтийцы пропустили целых десять мячей в пяти проигранных матчах.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает девять игр, в которых выигрывала сборная Италии. Итальянцы забили мальтийцам 23 гола, но при этом островитяне смогли ответить двумя забитыми мячами.

    Прогноз на матч Италия – Мальта

    На наш взгляд, в предстоящей встрече фаворитом является сборная Италии. Предположим, что подопечные Лучано Спаллетти и возьмут три очка в предстоящей встрече. К тому же, команда с Аппенин сделает это с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа Италии (1.03), ТБ 2.5 (1.33).

    Источник: Бомбардир

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    12.10.2023 23:20
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