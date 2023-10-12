Судебные приставы пытаются изъять деньги у Facebook по делу Хохлова

Анна Варганова, юрист бывшего главного тренера «Динамо» и «Сочи» Дмитрия Хохлова, раскрыла подробности урегулирования спора между наставником и американской соцсетью Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
– Там работают судебные приставы, – сказала Варганова. – Исполнительный лист у них.
– Пытаются изъять эти деньги?
– Видимо, да, пытаются как-то получить деньги.
– Facebook отказывается платить?
– Сам Facebook так и не выходил на связь.
– Если Facebook покинул Россию, юридически еще можно что-то сделать?
– Ответственность как организация несет Meta. Facebook – только часть этой организации. Как и WhatsApp, который остался в России. Так что компания имеет финансовый оборот в стране.
- Хохлов подал в суд на американскую компанию, потому что социальная сеть трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев, блокируя его аккаунт. В октябре 2022 года Солнцевский районный суд Москвы взыскал с Facebook 65 млн 671 000 рублей в пользу тренера.
- 17 сентября Хохлов был уволен с поста главного тренера «Сочи». Сейчас 47-летний специалист находится без работы.
Источник: «РБ Спорт»