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    • Судебные приставы пытаются изъять деньги у Facebook по делу Хохлова

    Судебные приставы пытаются изъять деньги у Facebook по делу Хохлова

    Анна Варганова, юрист бывшего главного тренера «Динамо» и «Сочи» Дмитрия Хохлова, раскрыла подробности урегулирования спора между наставником и американской соцсетью Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

    – Там работают судебные приставы, – сказала Варганова. – Исполнительный лист у них.

    – Пытаются изъять эти деньги?

    – Видимо, да, пытаются как-то получить деньги.

    – Facebook отказывается платить?

    – Сам Facebook так и не выходил на связь.

    – Если Facebook покинул Россию, юридически еще можно что-то сделать?

    – Ответственность как организация несет Meta. Facebook – только часть этой организации. Как и WhatsApp, который остался в России. Так что компания имеет финансовый оборот в стране.

    • Хохлов подал в суд на американскую компанию, потому что социальная сеть трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев, блокируя его аккаунт. В октябре 2022 года Солнцевский районный суд Москвы взыскал с Facebook 65 млн 671 000 рублей в пользу тренера.
    • 17 сентября Хохлов был уволен с поста главного тренера «Сочи». Сейчас 47-летний специалист находится без работы.

    Источник: «РБ Спорт»

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