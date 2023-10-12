Анчелотти – о сборной Бразилии: «Это запретная тема»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отказывается подтверждать свой уход в сборную Бразилии в 2024 году.

Накануне итальянцу присвоили степень магистра в сфере научных и технических принципов профилактической и адаптивной двигательной активности в Пармском университете.

«В следующем году Анчелотти ждет необыкновенное приключение – тренировать сборную Бразилии. Он первый иностранец за последние 60 лет, который возглавит эту команду и четвертый за всю ее историю», – сказал ректор Пармского университета Паоло Андрей.

Сам Анчелотти говорить с журналистами о бразильской сборной не захотел.

«Это запретная тема. Давайте поговорим о чем-нибудь другом», – сказал тренер «Реала».