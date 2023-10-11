Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой ответил, сколько голов забил бы в чемпионате России

Мостовой ответил, сколько голов забил бы в чемпионате России

11 октября 2023, 20:49
6

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой предположил, сколько бы он забил в чемпионате России.

«Жалко, что мое поколение не играло в чемпионате России – мы забили бы больше всех мячей. Станет ли Александр Соболев наследником Артема Дзюбы по голам? Нет, не думаю.

Федор Смолов же недавно забил 100-й гол в РПЛ? Офигеть, только 100 мячей! Елки-палки. Ему 33 года, а он только отметку в 100 голов преодолел… И это нападающий… Кошмар! У меня под 180 голов, а я ни разу не играл в чемпионате России!

Если бы я не уехал из «Спартака», забил бы уже давно больше 250 мячей в нашем чемпионате! Обалдеть! Тот «Спартак» всех 5:0, 6:0 громил. А я еще пропустил два года из-за воспаления легких и просидел год в «Бенфике». Я вам назову 50 футболистов, которые одной ногой забили больше, чем Смолов», – сказал Мостовой.

  • Мостовой покинул «Спартак» в 1991 году, перейдя в «Бенфику».
  • В Европе он выступал в 1991-2005 годах.
  • У Мостового 50 матчей и 10 голов за сборную России.

Еще по теме:
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке» 5
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова 1
Мостовой вынес вердикт Сафонову 2
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ArReal
1697046852
Сам себя не похвалишь, так и ходишь весь день как обосранный))
Ответить
lipatov32
1697047257
Ай да Я! Ай да молодец! В РПЛ одни брёвна играют! Был бы тут Месси или креастина! Они бы за сезон 1000 забили!)))) Гавночемпионат для отмыва бабла и больше не для чего!!! Как бы это печально не звучало!!!!!
Ответить
almanev
1697049830
Ну, ничего, скоро Санёк отучится на тренера, и делом подтвердит все свои высказывания! Но это не точно
Ответить
KLINSI
1697050875
Понтавщик конечно, но ведь правду гутарит.
Ответить
Купа Купыч
1697053291
Кирпичный завод? Я! Уборка улиц? Я! Цементный завод? Я! Мясокомбинат? Я! На сегодня нарядов не присылал. Да подождите, Вы. Для Вас специальный наряд. Заберите!
Ответить
Каратель помойников
1697080161
"Кабы я была царица" молвила всем мостовица...так играл и забивал бы..так можно хоть про что говорить.."вот был бы я директором газпрёма/лукойла то газ/бензин втрое дешевле бы были для населения,но увы я не директор и поэтому некуй киздеть.. всё просто
Ответить
Главные новости
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
1
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
2
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
15:10
1
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
4
Слуцкий оценил перспективы Батракова в «Галатасарае»
14:38
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
4
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
3
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
2
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
10
Все новости
Все новости
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
2
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
4
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
3
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
2
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
10
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
2
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
4
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
4
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
5
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
5
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
3
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+