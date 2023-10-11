Мостовой ответил, сколько голов забил бы в чемпионате России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой предположил, сколько бы он забил в чемпионате России.

«Жалко, что мое поколение не играло в чемпионате России – мы забили бы больше всех мячей. Станет ли Александр Соболев наследником Артема Дзюбы по голам? Нет, не думаю.

Федор Смолов же недавно забил 100-й гол в РПЛ? Офигеть, только 100 мячей! Елки-палки. Ему 33 года, а он только отметку в 100 голов преодолел… И это нападающий… Кошмар! У меня под 180 голов, а я ни разу не играл в чемпионате России!

Если бы я не уехал из «Спартака», забил бы уже давно больше 250 мячей в нашем чемпионате! Обалдеть! Тот «Спартак» всех 5:0, 6:0 громил. А я еще пропустил два года из-за воспаления легких и просидел год в «Бенфике». Я вам назову 50 футболистов, которые одной ногой забили больше, чем Смолов», – сказал Мостовой.