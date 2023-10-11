Мостовой ответил, сколько голов забил бы в чемпионате России

Ай да Я! Ай да молодец!
В РПЛ одни брёвна играют!
Был бы тут Месси или креастина! Они бы за сезон 1000 забили!))))
Гавночемпионат для отмыва бабла и больше не для чего!!! Как бы это печально не звучало!!!!!
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой предположил, сколько бы он забил в чемпионате России.
«Жалко, что мое поколение не играло в чемпионате России – мы забили бы больше всех мячей. Станет ли Александр Соболев наследником Артема Дзюбы по голам? Нет, не думаю.
Федор Смолов же недавно забил 100-й гол в РПЛ? Офигеть, только 100 мячей! Елки-палки. Ему 33 года, а он только отметку в 100 голов преодолел… И это нападающий… Кошмар! У меня под 180 голов, а я ни разу не играл в чемпионате России!
Если бы я не уехал из «Спартака», забил бы уже давно больше 250 мячей в нашем чемпионате! Обалдеть! Тот «Спартак» всех 5:0, 6:0 громил. А я еще пропустил два года из-за воспаления легких и просидел год в «Бенфике». Я вам назову 50 футболистов, которые одной ногой забили больше, чем Смолов», – сказал Мостовой.
- Мостовой покинул «Спартак» в 1991 году, перейдя в «Бенфику».
- В Европе он выступал в 1991-2005 годах.
- У Мостового 50 матчей и 10 голов за сборную России.